Київ має достатньо укриттів для безпечного проведення виборів — голова Оболонської РДА

08:12, 11 грудня 2025
Раніше Зеленський повідомив, що Україна готує власне бачення щодо проведення виборів під час війни.
Київ має достатньо укриттів для безпечного проведення виборів — голова Оболонської РДА
У Києві вистачає укриттів, щоб провести вибори безпечно. Про це заявив голова Оболонської РДА Кирило Фесик в ефірі Київського часу».

Він зазначив, що столиця за три роки суттєво наростила систему безпеки й має достатньо укриттів, аби забезпечити виборчий процес навіть під час війни.

За його словами, лише в одному Оболонському районі офіційно обліковується понад 480 сховищ, і цього ресурсу достатньо для організації виборчих дільниць.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна представить своє бачення щодо проведення виборів під час воєнного стану.

Київ вибори Володимир Зеленський

