Київ має достатньо укриттів для безпечного проведення виборів — голова Оболонської РДА
08:12, 11 грудня 2025
Раніше Зеленський повідомив, що Україна готує власне бачення щодо проведення виборів під час війни.
У Києві вистачає укриттів, щоб провести вибори безпечно. Про це заявив голова Оболонської РДА Кирило Фесик в ефірі Київського часу».
Він зазначив, що столиця за три роки суттєво наростила систему безпеки й має достатньо укриттів, аби забезпечити виборчий процес навіть під час війни.
За його словами, лише в одному Оболонському районі офіційно обліковується понад 480 сховищ, і цього ресурсу достатньо для організації виборчих дільниць.
Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна представить своє бачення щодо проведення виборів під час воєнного стану.
