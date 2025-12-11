Київ має достатньо укриттів для безпечного проведення виборів — голова Оболонської РДА

Раніше Зеленський повідомив, що Україна готує власне бачення щодо проведення виборів під час війни.

У Києві вистачає укриттів, щоб провести вибори безпечно. Про це заявив голова Оболонської РДА Кирило Фесик в ефірі Київського часу».

Він зазначив, що столиця за три роки суттєво наростила систему безпеки й має достатньо укриттів, аби забезпечити виборчий процес навіть під час війни.

За його словами, лише в одному Оболонському районі офіційно обліковується понад 480 сховищ, і цього ресурсу достатньо для організації виборчих дільниць.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна представить своє бачення щодо проведення виборів під час воєнного стану.

