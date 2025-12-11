  1. В Украине

Киев имеет достаточно укрытий для безопасного проведения выборов — глава Оболонской РГА

08:12, 11 декабря 2025
Ранее Зеленский сообщил, что Украина готовит свое видение относительно проведения выборов во время войны.
В Киеве хватает укрытий, чтобы провести выборы безопасно. Об этом заявил глава Оболонской РГА Кирилл Фесик в эфире «Киевского времени».

Он отметил, что столица за три года существенно нарастила систему безопасности и имеет достаточно укрытий, чтобы обеспечить избирательный процесс даже во время войны.

По его словам, только в одном Оболонском районе официально учитывается более 480 хранилищ, и этого ресурса достаточно для организации избирательных участков.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина представит свое видение относительно проведения выборов во время военного положения.

