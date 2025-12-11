Вибори під час війни: в Україні функціонує лише 75% виборчих дільниць — ЦВК

ЦВК заявляє, що для проведення виборів за міжнародними стандартами потрібна щонайменше піврічна підготовка.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що обговорив із представниками Верховної Ради можливість проведення виборів під час війни та очікує, що депутати «запропонують йому своє бачення». Однак дані Центральної виборчої комісії свідчать про масштабні проблеми у виборчій інфраструктурі.

Через війну росії проти України нині функціонує лише 75% виборчих дільниць. Про це повідомив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик у коментарі CNN.

За його словами, для проведення в Україні чесних і вільних виборів відповідно до міжнародних стандартів потрібні щонайменше шість місяців підготовки.

Він підкреслив, що якщо голосування відбудеться раніше, то «неможливо повністю гарантувати дотримання всіх міжнародних стандартів».

Водночас голова Оболонської РДА заявив, що Київ має достатньо укриттів для безпечного проведення виборів.

