Выборы во время войны: в Украине функционирует лишь 75% избирательных участков — ЦИК

11:38, 11 декабря 2025
ЦИК заявляет, что для проведения выборов по международным стандартам требуется как минимум полугодовая подготовка.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что обсудил с представителями Верховной Рады возможность проведения выборов во время войны и ожидает, что депутаты «предложат ему свое видение». Однако данные Центральной избирательной комиссии свидетельствуют о масштабных проблемах в избирательной инфраструктуре.

Из-за войны россии против Украины сейчас функционирует лишь 75% избирательных участков. Об этом сообщил заместитель главы ЦИК Сергей Дубовик в комментарии CNN.

По его словам, для проведения в Украине честных и свободных выборов в соответствии с международными стандартами требуется как минимум шесть месяцев подготовки.

Он подчеркнул, что если голосование состоится раньше, то «невозможно полностью гарантировать соблюдение всех международных стандартов».

В то же время глава Оболонской РГА заявил, что Киев имеет достаточно укрытий для безопасного проведения выборов.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

