Зеленский назвал ключевое условие проведения выборов во время войны — в этом могут способствовать США

Президент заявил, что избирательный процесс возможен только при условии полного прекращения огня, для чего США должны вести прямые переговоры с Россией.

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности Украины провести выборы, однако подчеркнул, что это возможно исключительно при условии полного прекращения огня.

По его словам, ключевую роль в достижении такого режима должны сыграть Соединенные Штаты, которые должны вести прямые переговоры с Россией. Об этом Глава государства сообщил по итогам заседания «Коалиции желающих».

Зеленский подчеркнул, что именно США обладают наибольшими возможностями для обеспечения условий безопасности, необходимых для избирательного процесса. Речь, в частности, идет о прекращении боевых действий на период кампании и голосования.

«Именно Америка может помочь с этим (обеспечением условий для выборов – ред.) больше всего. Если сейчас возникает потребность в выборах, должно быть прекращение огня — как минимум на период избирательного процесса и голосования. Это то, что необходимо обсуждать. Откровенно говоря, мы здесь, в Украине, считаем, что Америка должна поговорить с российской стороной по этому поводу».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что обсудил с представителями Верховной Рады возможность проведения выборов во время войны и ожидает, что депутаты «предложат ему свое видение».

Однако данные Центральной избирательной комиссии свидетельствуют о масштабных проблемах в избирательной инфраструктуре. Из-за войны РФ против Украины сейчас функционирует лишь 75% избирательных участков.

В то же время глава Оболонской РГА заявил, что Киев имеет достаточно укрытий для безопасного проведения выборов.

