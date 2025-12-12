Суд уточнив підхід до нарахування пенсій чорнобильцям: відступлення КАС ВС

Позиція КАС ВС щодо розміру додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю внаслідок Чорнобильської катастрофи.

П'ятий апеляційний адміністративний суд опублікував позицію Верховного Суду щодо нарахування пенсій чорнобильцям.

По справі № 580/5022/24 спірним питанням було наявність в позивачки як особи, яка має статус потерпілої внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 1 та є особою з інвалідністю ІІ групи, яка настала внаслідок захворювання, пов`язаного з Чорнобильською катастрофою, права на перерахунок основної пенсії у розмірі 8 мінімальних пенсій за віком та додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров`ю у розмірі 75% мінімальної пенсії за віком відповідно до статей 50, 54 Закону України від 28.02.1991 №796-XII «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

КАС ВС зазначив, що висновки, викладені у постановах Верховного Суду від 13.02.2018 у справі № 193/877/16-а, від 8.08.2019 у справі № 813/5002/17, від 16.06.2022 у справі № 644/8266/17 та інших, у яких викладено правовий висновок про те, що додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров`ю має нараховуватись та виплачуватись в порядку та розмірах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» є такими, що не ґрунтуються на правильному правозастосуванні, у зв`язку з чим до правовідносин, пов`язаних з визначенням розміру додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров`ю норми статті 50 Закону № 796-ХІІ мають застосовуватись в редакції Закону України від 6.06.1996 № 230/96-ВР «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», якою було передбачено, зокрема, для осіб, що належать до категорії 1 і які є особами з інвалідністю ІІ групи, право на встановлення щомісячної додаткової пенсії за шкоду заподіяну здоров`ю в розмірі 75% мінімальної пенсії за віком.

КАС ВС по цій справі дійшов висновку щодо необхідності застосування до правовідносин, пов`язаних з нарахуванням та виплатою пенсії особам з інвалідністю, щодо яких встановлено зв`язок з Чорнобильською катастрофою, норми статті 54 Закону № 796-XII у редакції Закону № 230/96-ВР, констатував, що додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров`ю, передбачена статтею 50 Закону № 796-XII, за своєю суттю є додатковою соціальною гарантією для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та становить невід`ємну складову позитивного обов`язку держави забезпечити особам з інвалідністю з числа таких постраждалих посилений соціальний захист, у зв`язку з чим як при застосуванні статті 54 Закону № 796-XII для визначення основного розміру пенсії, так і при застосуванні статті 50 цього ж Закону для визначення розміру додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров`ю, йдеться про соціальні гарантії, закріплені одним і тим самим законом для тієї ж категорії громадян, отже, підхід до тлумачення та застосування зазначених норм має бути єдиним.

Постанова Верховного Суду від 04.11.2025 по справі 580/5022/24.

