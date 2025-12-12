Суд уточнил подход к начислению пенсий чернобыльцам: отступление КАС ВС

Позиция КАС ВС относительно размера дополнительной пенсии за вред, причиненный здоровью вследствие Чернобыльской катастрофы.

По делу № 580/5022/24 спорным вопросом было наличие у истицы, как лица, имеющего статус пострадавшей вследствие Чернобыльской катастрофы категории 1 и являющегося лицом с инвалидностью II группы, которая наступила вследствие заболевания, связанного с Чернобыльской катастрофой, права на перерасчет основной пенсии в размере 8 минимальных пенсий по возрасту и дополнительной пенсии за вред, причиненный здоровью, в размере 75% минимальной пенсии по возрасту в соответствии со статьями 50, 54 Закона Украины от 28.02.1991 № 796-XII «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы».

КАС ВС отметил, что выводы, изложенные в постановлениях Верховного Суда от 13.02.2018 по делу № 193/877/16-а, от 8.08.2019 по делу № 813/5002/17, от 16.06.2022 по делу № 644/8266/17 и других, в которых сформулирован правовой вывод о том, что дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью, должна начисляться и выплачиваться в порядке и размерах, определенных постановлением Кабинета Министров Украины от 23.11.2011 № 1210 «О повышении уровня социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы», являются такими, что не основаны на правильном правоприменении. В связи с этим к правоотношениям, связанным с определением размера дополнительной пенсии за вред здоровью, должны применяться нормы статьи 50 Закона № 796-XII в редакции Закона Украины от 6.06.1996 № 230/96-ВР «О внесении изменений и дополнений в Закон Украины “О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы”», которая предусматривала, в частности, для лиц, относящихся к категории 1 и являющихся лицами с инвалидностью II группы, право на установление ежемесячной дополнительной пенсии за вред здоровью в размере 75% минимальной пенсии по возрасту.

КАС ВС по данному делу пришел к выводу о необходимости применения к правоотношениям, связанным с начислением и выплатой пенсии лицам с инвалидностью, в отношении которых установлен связь с Чернобыльской катастрофой, нормы статьи 54 Закона № 796-XII в редакции Закона № 230/96-ВР. Суд констатировал, что дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью, предусмотренная статьей 50 Закона № 796-XII, по своей сути является дополнительной социальной гарантией для лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, и представляет собой неотъемлемую составляющую позитивной обязанности государства обеспечить лицам с инвалидностью из числа таких пострадавших усиленную социальную защиту. В связи с этим как при применении статьи 54 Закона № 796-XII для определения основного размера пенсии, так и при применении статьи 50 этого же Закона для определения размера дополнительной пенсии за вред здоровью речь идет о социальных гарантиях, закрепленных одним и тем же законом для той же категории граждан. Следовательно, подход к толкованию и применению указанных норм должен быть единым.

Постановление Верховного Суда от 04.11.2025 по делу 580/5022/24.

