  1. В Україні
  2. / Законодавство

Україна готує правову базу для роботи Спеціального трибуналу: уряд підтримав зміни до ККУ та КПК

09:24, 11 грудня 2025
Кабмін підтримав законопроєкт щодо співпраці України зі Спеціальним трибуналом.
Україна готує правову базу для роботи Спеціального трибуналу: уряд підтримав зміни до ККУ та КПК
Фото: Зарічний районний суд м.Суми
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд схвалив проєкт Закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та Закону України “Про прокуратуру”» у зв’язку з ратифікацією Угоди між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Що передбачено змінами

Проєкт Закону встановлює низку нововведень, необхідних для належного функціонування механізму співпраці України зі Спеціальним трибуналом.

1. Зміни до Кримінального кодексу України

  • передбачають можливість визнання вироків міжнародних судових установ на рівні з вироками судів іноземних держав;
  • поширюють кримінальну відповідальність на правопорушення проти правосуддя, пов’язані з діяльністю Спеціального трибуналу, зокрема за:

– надання завідомо неправдивих свідчень;
– втручання у діяльність суддів і посадових осіб міжнародних судових установ.

2. Зміни до Кримінального процесуального кодексу України

Проєкт передбачає доповнення КПК новим розділом «Особливості співробітництва зі Спеціальним трибуналом щодо злочину агресії проти України», у якому буде врегульовано:

  • порядок передачі кримінальних проваджень до Спеціального трибуналу;
  • виконання його запитів щодо арештів, передачі осіб, проведення процесуальних дій.

Центральними органами співробітництва визначаються:

  • Офіс Генерального прокурора — на досудовій та судовій стадіях;
  • Міністерство юстиції України — на етапі виконання вироків або інших рішень Трибуналу.

3. Зміни до Закону України «Про прокуратуру»

Вони мають забезпечити необхідну правову основу для співпраці Офісу Генерального прокурора зі Спеціальним трибуналом щодо злочину агресії проти України.

Окрім цього, Кабмін схвалив проєкт закону щодо посилення міжнародного співробітництва у кримінальних провадженнях.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

уряд КПК Україна Міжнародний кримінальний суд ККУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Головний сервісний центр МВС пояснив, яке авто вважається новим в його розумінні

У термінології сервісних центрів МВС «нове авто» — це виключно автомобіль із салону, який раніше ще ніколи не мав реєстрації.

Онлайн vs офлайн: Верховний Суд визначив межі відповідальності за пропуск строку на апеляцію

Дотримання процесуальних строків оскарження залежить не від обраного формату подання, а від належної процесуальної дисципліни сторін.

Кабмін несподівано змінив правила бронювання: нові строки, ліміти та підстави для анулювання відстрочок

Уряд запровадив нові норми та прискорив процедури бронювання для критично важливих підприємств.

НКРЕКП вийде з-під контролю Кабміну та Президента: які зміни пропонує законопроєкт 14282

В Україні пропонують зміни в роботі Нацкомісії з енергетики та комунальних послуг.

КЦС ВС знайшов виключну правову проблему та передав на розгляд ВП ВС справу про підвищення тарифів та зміну надавача послуг теплопостачання

Чи може зміна постачальника автоматично тягнути за собою підвищення вартості комунальних послуг: Рішення у цій справі визначить долю тисяч аналогічних позовів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]