Україна готує правову базу для роботи Спеціального трибуналу: уряд підтримав зміни до ККУ та КПК

Кабмін підтримав законопроєкт щодо співпраці України зі Спеціальним трибуналом.

Фото: Зарічний районний суд м.Суми

Уряд схвалив проєкт Закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та Закону України “Про прокуратуру”» у зв’язку з ратифікацією Угоди між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Що передбачено змінами

Проєкт Закону встановлює низку нововведень, необхідних для належного функціонування механізму співпраці України зі Спеціальним трибуналом.

1. Зміни до Кримінального кодексу України

передбачають можливість визнання вироків міжнародних судових установ на рівні з вироками судів іноземних держав;

поширюють кримінальну відповідальність на правопорушення проти правосуддя, пов’язані з діяльністю Спеціального трибуналу, зокрема за:

– надання завідомо неправдивих свідчень;

– втручання у діяльність суддів і посадових осіб міжнародних судових установ.

2. Зміни до Кримінального процесуального кодексу України

Проєкт передбачає доповнення КПК новим розділом «Особливості співробітництва зі Спеціальним трибуналом щодо злочину агресії проти України», у якому буде врегульовано:

порядок передачі кримінальних проваджень до Спеціального трибуналу;

виконання його запитів щодо арештів, передачі осіб, проведення процесуальних дій.

Центральними органами співробітництва визначаються:

Офіс Генерального прокурора — на досудовій та судовій стадіях;

— на досудовій та судовій стадіях; Міністерство юстиції України — на етапі виконання вироків або інших рішень Трибуналу.

3. Зміни до Закону України «Про прокуратуру»

Вони мають забезпечити необхідну правову основу для співпраці Офісу Генерального прокурора зі Спеціальним трибуналом щодо злочину агресії проти України.

Окрім цього, Кабмін схвалив проєкт закону щодо посилення міжнародного співробітництва у кримінальних провадженнях.

