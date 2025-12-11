Украина готовит правовую базу для работы Специального трибунала: правительство поддержало изменения в УК и УПК
Правительство одобрило проект Закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и Закон Украины “О прокуратуре”» в связи с ратификацией Соглашения между Украиной и Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.
Что предусматривают изменения
Проект Закона устанавливает ряд нововведений, необходимых для полноценного функционирования механизма сотрудничества Украины со Специальным трибуналом.
1. Изменения в Уголовный кодекс Украины
- предусматривают возможность признания приговоров международных судебных учреждений наравне с приговорами судов иностранных государств;
- распространяют уголовную ответственность на правонарушения против правосудия, связанные с деятельностью Специального трибунала, в частности за:
– дачу заведомо ложных показаний;
– вмешательство в деятельность судей и должностных лиц международных судебных учреждений.
2. Изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины
Проект предусматривает дополнение УПК новым разделом «Особенности сотрудничества со Специальным трибуналом по преступлению агрессии против Украины», который урегулирует:
- порядок передачи уголовных производств в Специальный трибунал;
- исполнение его запросов относительно арестов, передачи лиц, проведения процессуальных действий.
Центральными органами сотрудничества определяются:
- Офис Генерального прокурора — на досудебной и судебной стадиях;
- Министерство юстиции Украины — на этапе исполнения приговоров или других решений Трибунала.
3. Изменения в Закон Украины «О прокуратуре»
Их цель — обеспечить необходимую правовую основу для сотрудничества Офиса Генерального прокурора со Специальным трибуналом по преступлению агрессии против Украины.
Кроме того, Кабмин одобрил проект закона об усилении международного сотрудничества в уголовных производствах.
