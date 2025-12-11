Украина готовит правовую базу для работы Специального трибунала: правительство поддержало изменения в УК и УПК

Кабмин поддержал законопроект о сотрудничестве Украины со Специальным трибуналом.

Фото: Заречный районный суд г.Сумы

Правительство одобрило проект Закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и Закон Украины “О прокуратуре”» в связи с ратификацией Соглашения между Украиной и Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Что предусматривают изменения

Проект Закона устанавливает ряд нововведений, необходимых для полноценного функционирования механизма сотрудничества Украины со Специальным трибуналом.

1. Изменения в Уголовный кодекс Украины

предусматривают возможность признания приговоров международных судебных учреждений наравне с приговорами судов иностранных государств;

распространяют уголовную ответственность на правонарушения против правосудия, связанные с деятельностью Специального трибунала, в частности за:

– дачу заведомо ложных показаний;

– вмешательство в деятельность судей и должностных лиц международных судебных учреждений.

2. Изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины

Проект предусматривает дополнение УПК новым разделом «Особенности сотрудничества со Специальным трибуналом по преступлению агрессии против Украины», который урегулирует:

порядок передачи уголовных производств в Специальный трибунал;

исполнение его запросов относительно арестов, передачи лиц, проведения процессуальных действий.

Центральными органами сотрудничества определяются:

Офис Генерального прокурора — на досудебной и судебной стадиях;

Министерство юстиции Украины — на этапе исполнения приговоров или других решений Трибунала.

3. Изменения в Закон Украины «О прокуратуре»

Их цель — обеспечить необходимую правовую основу для сотрудничества Офиса Генерального прокурора со Специальным трибуналом по преступлению агрессии против Украины.

Кроме того, Кабмин одобрил проект закона об усилении международного сотрудничества в уголовных производствах.

