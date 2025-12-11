Кабмін схвалив проєкт закону щодо посилення міжнародного співробітництва у кримінальних провадженнях

Документ пропонує спростити й пришвидшити обмін інформацією та доказами з іноземними державами.

Кабмін схвалив законопроєкт, який вносить зміни до Кримінального процесуального кодексу та інших актів з метою удосконалення міжнародного співробітництва у кримінальних справах. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Документ, зокрема, передбачає:

можливість використовувати в доказуванні документи, отримані від іноземних партнерів за допомогою електронних комунікацій;

право центральних органів направляти та отримувати запити про співробітництво виключно в електронному форматі, надсилаючи паперові документи лише на прохання запитуваної сторони;

посилення захисту інформації, що стосується міжнародної взаємодії у кримінальних провадженнях;

підвищення ефективності отримання доказів за кордоном і пришвидшення процедур, пов’язаних із конфіскацією активів, арештованих за межами України;

усунення прогалин у регулюванні оголошення осіб у міжнародний розшук, зокрема запровадження визначення цього поняття.

Законопроєкт також удосконалює механізми надання взаємної правової допомоги, врегулювання питань екстрадиції та передачі засуджених осіб, а також процедури виконання вироків іноземних судів в Україні й українських вироків за кордоном.

Окрім цього, пропонується дозволити касаційне оскарження рішень у випадках істотних порушень кримінального закону під час розгляду клопотань Мінʼюсту щодо приведення вироків іноземних судів у відповідність до українського законодавства.

Це забезпечить виконання міжнародних зобов’язань України та захист прав засуджених осіб.

