Кабмин одобрил проект закона об усилении международного сотрудничества в уголовных производствах

Кабмин одобрил законопроект, который вносит изменения в Уголовный процессуальный кодекс и другие акты с целью совершенствования международного сотрудничества в уголовных делах. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Документ, в частности, предусматривает:

возможность использовать в доказывании документы, полученные от иностранных партнеров с помощью электронных коммуникаций;

право центральных органов направлять и получать запросы о сотрудничестве исключительно в электронном формате, отправляя бумажные документы только по просьбе запрашиваемой стороны;

усиление защиты информации, касающейся международного взаимодействия в уголовных производствах;

повышение эффективности получения доказательств за рубежом и ускорение процедур, связанных с конфискацией активов, арестованных за пределами Украины;

устранение пробелов в регулировании объявления лиц в международный розыск, в частности введение определения этого понятия.

Законопроект также совершенствует механизмы оказания взаимной правовой помощи, урегулирования вопросов экстрадиции и передачи осужденных лиц, а также процедуры исполнения приговоров иностранных судов в Украине и украинских приговоров за рубежом.

Кроме того, предлагается разрешить кассационное обжалование решений в случаях существенных нарушений уголовного закона при рассмотрении ходатайств Минюста о приведении приговоров иностранных судов в соответствие с законодательством Украины.

Это обеспечит выполнение международных обязательств Украины и защиту прав осужденных лиц.