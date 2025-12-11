  1. Публікації
  2. / В Україні

Апеляційна палата ВАКС підтвердила конфіскацію авто за 3,29 млн грн, що належить посадовцю Мін'юсту Кірієнку

12:51, 11 грудня 2025
Суд дійшов висновку, що конфіскація є законною, оскільки посадовець не зміг пояснити походження коштів.
Апеляційна палата ВАКС підтвердила конфіскацію авто за 3,29 млн грн, що належить посадовцю Мін'юсту Кірієнку
Ілюстративне фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила рішення суду у справі № 991/1453/25 та залишила в силі конфіскацію автомобіля Land Rover 2021 року випуску. Машину вартістю 3,29 млн грн визнали необґрунтованим активом, придбаним донькою посадовця за дорученням свого батька.

Обставини справи

За даними справи, авто у 2023 році придбала донька посадовця діючи в інтересах свого батька.

З рішення суду відомо, що у лютому 2025 року,  Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов до Вищого антикорупційного суду проти тодішнього начальника Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції Вадима Кірієнка про визнання Land Rover необґрунтованим активом та стягнення його вартості в дохід держави. У серпні 2025 суд задовольнив позов і ухвалив стягнення коштів.

Не погодившись з рішенням ВАКС Вадим Кірієнко та його адвокат подали апеляційну скаргу. Вони оскаржували:

  • визначену судом вартість автомобіля;
  • висновок про те, що автомобіль було придбано за дорученням та що Кірієнко міг розпоряджатися ним;
  • оцінку законності коштів, за які придбано транспортний засіб.

В апеляційні скарзі йшлося, що автомобіль придбала реальна власниця разом із чоловіком, використавши власні заощадження та кошти від її бабусі та дідуся.

 Кірієнко, за твердженням сторони захисту, лише допомагав зі страховкою, технічним обслуговуванням та окремими організаційними питаннями. Також вони вказували на суперечності в оцінці ринкової вартості автомобіля та на те, що суд першої інстанції не врахував зміни у законодавстві щодо порогових сум для необґрунтованих активів.

Ще одні доводи апелянтів полягали у тому, що доказів прямого розпорядження автомобілем з боку Кірієнка немає: фото та відео не підтверджують, що за кермом був саме він, а всі дії з транспортом здійснювала власниця.

Висновки Апеляційної палати

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду у своєму рішенні наголосила, що матеріали справи свідчать, що дороговартісний Land Rover, формальним власником якого є донька посадовця Міністерства юстиції, фактично був придбаний в інтересах її батька. Колегія суддів зазначила, що сукупність доказів демонструє опосередкований контроль посадовця над автомобілем — саме він користувався ним, визначав умови експлуатації та впливав на рішення щодо транспортного засобу, попри те, що право власності було оформлене на іншу особу.

Також Апеляційна палата ВАКС звернула увагу і на фінансову складову: офіційні доходи посадовця та членів його сім’ї не відповідали вартості придбаного автомобіля. Саме аналіз доходів і витрат став ключовим аргументом, який дозволив встановити, що легальних джерел для купівлі авто не існувало. Обґрунтування, яке надав представник відповідачів,— що автомобіль нібито був куплений донькою за власні заощадження та кошти родичів,— не підтвердилося жодними належними й допустимими доказами. Апеляційна Палата наголосила,  що така версія суперечить встановленим обставинам та не пояснює реального походження коштів.

Крім того, Апеляційна палата встановила, що дії посадовця щодо авто за змістом були рівнозначні праву розпорядження ним: він мав доступ до транспортного засобу, впливав на його переміщення та обслуговування, а донька виконувала лише формальну роль власника. Це, на думку суду, підтверджує схему придбання активу через довірену особу з метою приховати реального бенефіціара.

Аргументи апеляційної скарги, спрямовані на спростування цих висновків, суд визнав необґрунтованими та такими, що не спростовують встановлених фактів. Крім того, апелянти  не надали жодних переконливих доказів, які могли б свідчити про самостійність придбання автомобіля донькою або про законність походження коштів.

У підсумку Апеляційна палата дійшла до висновку, що автомобіль є необґрунтованим активом у розумінні закону, оскільки фактичним користувачем та розпорядником був посадовець, який не міг пояснити джерело коштів для його придбання. Тому рішення ВАКС про конфіскацію вартості Land Rover у дохід держави є законним і залишається чинним.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

мінюст ВАКС антикорупційний суд Вищий антикорупційний суд Міністерство юстиції України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Апеляційна палата ВАКС підтвердила конфіскацію авто за 3,29 млн грн, що належить посадовцю Мін'юсту Кірієнку

Суд дійшов висновку, що конфіскація є законною, оскільки посадовець не зміг пояснити походження коштів.

Головний сервісний центр МВС пояснив, яке авто вважається новим в його розумінні

У термінології сервісних центрів МВС «нове авто» — це виключно автомобіль із салону, який раніше ще ніколи не мав реєстрації.

Онлайн vs офлайн: Верховний Суд визначив межі відповідальності за пропуск строку на апеляцію

Дотримання процесуальних строків оскарження залежить не від обраного формату подання, а від належної процесуальної дисципліни сторін.

Кабмін несподівано змінив правила бронювання: нові строки, ліміти та підстави для анулювання відстрочок

Уряд запровадив нові норми та прискорив процедури бронювання для критично важливих підприємств.

НКРЕКП вийде з-під контролю Кабміну та Президента: які зміни пропонує законопроєкт 14282

В Україні пропонують зміни в роботі Нацкомісії з енергетики та комунальних послуг.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]