Апеляційна палата ВАКС підтвердила конфіскацію авто за 3,29 млн грн, що належить посадовцю Мін'юсту Кірієнку

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила рішення суду у справі № 991/1453/25 та залишила в силі конфіскацію автомобіля Land Rover 2021 року випуску. Машину вартістю 3,29 млн грн визнали необґрунтованим активом, придбаним донькою посадовця за дорученням свого батька.

Обставини справи

За даними справи, авто у 2023 році придбала донька посадовця діючи в інтересах свого батька.

З рішення суду відомо, що у лютому 2025 року, Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов до Вищого антикорупційного суду проти тодішнього начальника Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції Вадима Кірієнка про визнання Land Rover необґрунтованим активом та стягнення його вартості в дохід держави. У серпні 2025 суд задовольнив позов і ухвалив стягнення коштів.

Не погодившись з рішенням ВАКС Вадим Кірієнко та його адвокат подали апеляційну скаргу. Вони оскаржували:

визначену судом вартість автомобіля;

висновок про те, що автомобіль було придбано за дорученням та що Кірієнко міг розпоряджатися ним;

оцінку законності коштів, за які придбано транспортний засіб.

В апеляційні скарзі йшлося, що автомобіль придбала реальна власниця разом із чоловіком, використавши власні заощадження та кошти від її бабусі та дідуся.

Кірієнко, за твердженням сторони захисту, лише допомагав зі страховкою, технічним обслуговуванням та окремими організаційними питаннями. Також вони вказували на суперечності в оцінці ринкової вартості автомобіля та на те, що суд першої інстанції не врахував зміни у законодавстві щодо порогових сум для необґрунтованих активів.

Ще одні доводи апелянтів полягали у тому, що доказів прямого розпорядження автомобілем з боку Кірієнка немає: фото та відео не підтверджують, що за кермом був саме він, а всі дії з транспортом здійснювала власниця.

Висновки Апеляційної палати

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду у своєму рішенні наголосила, що матеріали справи свідчать, що дороговартісний Land Rover, формальним власником якого є донька посадовця Міністерства юстиції, фактично був придбаний в інтересах її батька. Колегія суддів зазначила, що сукупність доказів демонструє опосередкований контроль посадовця над автомобілем — саме він користувався ним, визначав умови експлуатації та впливав на рішення щодо транспортного засобу, попри те, що право власності було оформлене на іншу особу.

Також Апеляційна палата ВАКС звернула увагу і на фінансову складову: офіційні доходи посадовця та членів його сім’ї не відповідали вартості придбаного автомобіля. Саме аналіз доходів і витрат став ключовим аргументом, який дозволив встановити, що легальних джерел для купівлі авто не існувало. Обґрунтування, яке надав представник відповідачів,— що автомобіль нібито був куплений донькою за власні заощадження та кошти родичів,— не підтвердилося жодними належними й допустимими доказами. Апеляційна Палата наголосила, що така версія суперечить встановленим обставинам та не пояснює реального походження коштів.

Крім того, Апеляційна палата встановила, що дії посадовця щодо авто за змістом були рівнозначні праву розпорядження ним: він мав доступ до транспортного засобу, впливав на його переміщення та обслуговування, а донька виконувала лише формальну роль власника. Це, на думку суду, підтверджує схему придбання активу через довірену особу з метою приховати реального бенефіціара.

Аргументи апеляційної скарги, спрямовані на спростування цих висновків, суд визнав необґрунтованими та такими, що не спростовують встановлених фактів. Крім того, апелянти не надали жодних переконливих доказів, які могли б свідчити про самостійність придбання автомобіля донькою або про законність походження коштів.

У підсумку Апеляційна палата дійшла до висновку, що автомобіль є необґрунтованим активом у розумінні закону, оскільки фактичним користувачем та розпорядником був посадовець, який не міг пояснити джерело коштів для його придбання. Тому рішення ВАКС про конфіскацію вартості Land Rover у дохід держави є законним і залишається чинним.

