Апелляционная палата ВАКС подтвердила конфискацию авто за 3,29 млн грн чиновника Минюста Кириенко

12:51, 11 декабря 2025
Суд пришел к выводу, что конфискация законна, так как чиновник не смог объяснить происхождение средств.
Апелляционная палата ВАКС подтвердила конфискацию авто за 3,29 млн грн чиновника Минюста Кириенко
Иллюстративное фото из открытых источников
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила решение суда по делу № 991/1453/25 и оставила в силе конфискацию автомобиля Land Rover 2021 года выпуска. Машину стоимостью 3,29 млн грн признали необоснованным активом, приобретенным дочерью должностного лица по поручению своего отца.

Обстоятельства дела

Согласно материалам дела, авто в 2023 году приобрела дочь должностного лица, действуя в интересах своего отца.

Из решения суда известно, что в феврале 2025 года Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск в Высший антикоррупционный суд против тогдашнего начальника Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Вадима Кириенко о признании Land Rover необоснованным активом и взыскании его стоимости в доход государства. В августе 2025 года суд удовлетворил иск и постановил взыскать средства.

Не согласившись с решением ВАКС, Вадим Кириенко и его адвокат подали апелляционную жалобу. Они оспаривали:

  • определенную судом стоимость автомобиля;
  • вывод о том, что автомобиль был приобретен по поручению и что Кириенко мог распоряжаться им;
  • оценку законности средств, за которые был приобретен транспортный средств.

В апелляционной жалобе утверждалось, что автомобиль приобрела реальная владелица вместе с мужем, использовав собственные сбережения и средства от ее бабушки и дедушки.

По утверждению стороны защиты, Кириенко лишь помогал со страховкой, техническим обслуживанием и отдельными организационными вопросами. Также они указывали на противоречия в оценке рыночной стоимости автомобиля и на то, что суд первой инстанции не учел изменения в законодательстве относительно пороговых сумм для необоснованных активов.

Еще один довод апеллянтов заключался в том, что доказательств прямого распоряжения автомобилем со стороны Кириенко нет: фото и видео не подтверждают, что за рулем был именно он, а все действия с транспортом осуществляла владелица.

Выводы Апелляционной палаты

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда в своем решении отметила, что материалы дела свидетельствуют: дорогостоящий Land Rover, формальным владельцем которого является дочь должностного лица Министерства юстиции, фактически был приобретен в интересах ее отца. Коллегия судей указала, что совокупность доказательств демонстрирует опосредованный контроль должностного лица над автомобилем — именно он пользовался им, определял условия эксплуатации и влиял на решения относительно транспортного средства, несмотря на то, что право собственности было оформлено на другое лицо.

Апелляционная палата ВАКС также обратила внимание на финансовую составляющую: официальные доходы должностного лица и членов его семьи не соответствовали стоимости приобретенного автомобиля. Именно анализ доходов и расходов стал ключевым аргументом, позволившим установить, что легальных источников для покупки авто не существовало. Обоснование, предоставленное представителем ответчиков,— что автомобиль якобы был куплен дочерью за собственные сбережения и средства родственников,— не подтвердилось никакими надлежащими и допустимыми доказательствами. Апелляционная палата подчеркнула, что такая версия противоречит установленным обстоятельствам и не объясняет реального происхождения средств.

Кроме того, Апелляционная палата установила, что действия должностного лица относительно автомобиля по своей сути были равнозначны праву распоряжения им: он имел доступ к транспортному средству, влиял на его перемещение и обслуживание, а дочь выполняла лишь формальную роль владельца. Это, по мнению суда, подтверждает схему приобретения актива через доверенное лицо с целью скрыть реального бенефициара.

Аргументы апелляционной жалобы, направленные на опровержение этих выводов, суд признал необоснованными и не опровергающими установленные факты. Кроме того, апеллянты не предоставили никаких убедительных доказательств, которые могли бы свидетельствовать о самостоятельности приобретения автомобиля дочерью или о законности происхождения средств.

В итоге Апелляционная палата пришла к выводу, что автомобиль является необоснованным активом в понимании закона, поскольку фактическим пользователем и распорядителем был должностное лицо, которое не смогло объяснить источник средств для его приобретения. Поэтому решение ВАКС о конфискации стоимости Land Rover в доход государства является законным и остается в силе.

