Апелляционная палата ВАКС подтвердила конфискацию авто за 3,29 млн грн чиновника Минюста Кириенко

Суд пришел к выводу, что конфискация законна, так как чиновник не смог объяснить происхождение средств.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила решение суда по делу № 991/1453/25 и оставила в силе конфискацию автомобиля Land Rover 2021 года выпуска. Машину стоимостью 3,29 млн грн признали необоснованным активом, приобретенным дочерью должностного лица по поручению своего отца.

Обстоятельства дела

Согласно материалам дела, авто в 2023 году приобрела дочь должностного лица, действуя в интересах своего отца.

Из решения суда известно, что в феврале 2025 года Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск в Высший антикоррупционный суд против тогдашнего начальника Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Вадима Кириенко о признании Land Rover необоснованным активом и взыскании его стоимости в доход государства. В августе 2025 года суд удовлетворил иск и постановил взыскать средства.

Не согласившись с решением ВАКС, Вадим Кириенко и его адвокат подали апелляционную жалобу. Они оспаривали:

определенную судом стоимость автомобиля;

вывод о том, что автомобиль был приобретен по поручению и что Кириенко мог распоряжаться им;

оценку законности средств, за которые был приобретен транспортный средств.

В апелляционной жалобе утверждалось, что автомобиль приобрела реальная владелица вместе с мужем, использовав собственные сбережения и средства от ее бабушки и дедушки.

По утверждению стороны защиты, Кириенко лишь помогал со страховкой, техническим обслуживанием и отдельными организационными вопросами. Также они указывали на противоречия в оценке рыночной стоимости автомобиля и на то, что суд первой инстанции не учел изменения в законодательстве относительно пороговых сумм для необоснованных активов.

Еще один довод апеллянтов заключался в том, что доказательств прямого распоряжения автомобилем со стороны Кириенко нет: фото и видео не подтверждают, что за рулем был именно он, а все действия с транспортом осуществляла владелица.

Выводы Апелляционной палаты

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда в своем решении отметила, что материалы дела свидетельствуют: дорогостоящий Land Rover, формальным владельцем которого является дочь должностного лица Министерства юстиции, фактически был приобретен в интересах ее отца. Коллегия судей указала, что совокупность доказательств демонстрирует опосредованный контроль должностного лица над автомобилем — именно он пользовался им, определял условия эксплуатации и влиял на решения относительно транспортного средства, несмотря на то, что право собственности было оформлено на другое лицо.

Апелляционная палата ВАКС также обратила внимание на финансовую составляющую: официальные доходы должностного лица и членов его семьи не соответствовали стоимости приобретенного автомобиля. Именно анализ доходов и расходов стал ключевым аргументом, позволившим установить, что легальных источников для покупки авто не существовало. Обоснование, предоставленное представителем ответчиков,— что автомобиль якобы был куплен дочерью за собственные сбережения и средства родственников,— не подтвердилось никакими надлежащими и допустимыми доказательствами. Апелляционная палата подчеркнула, что такая версия противоречит установленным обстоятельствам и не объясняет реального происхождения средств.

Кроме того, Апелляционная палата установила, что действия должностного лица относительно автомобиля по своей сути были равнозначны праву распоряжения им: он имел доступ к транспортному средству, влиял на его перемещение и обслуживание, а дочь выполняла лишь формальную роль владельца. Это, по мнению суда, подтверждает схему приобретения актива через доверенное лицо с целью скрыть реального бенефициара.

Аргументы апелляционной жалобы, направленные на опровержение этих выводов, суд признал необоснованными и не опровергающими установленные факты. Кроме того, апеллянты не предоставили никаких убедительных доказательств, которые могли бы свидетельствовать о самостоятельности приобретения автомобиля дочерью или о законности происхождения средств.

В итоге Апелляционная палата пришла к выводу, что автомобиль является необоснованным активом в понимании закона, поскольку фактическим пользователем и распорядителем был должностное лицо, которое не смогло объяснить источник средств для его приобретения. Поэтому решение ВАКС о конфискации стоимости Land Rover в доход государства является законным и остается в силе.

