Присутність представника ради адвокатів під час обшуку у адвоката є обов’язковою – РАУ

Участь представника ради адвокатів регіону під час обшуку в адвоката (огляду житла чи іншого володіння, приміщень, де він здійснює діяльність, тимчасового доступу до речей і документів) є законодавчо встановленою гарантією і не залежить від волевиявлення самого адвоката. Відмова адвоката від участі представника органу адвокатського самоврядування не звільняє орган досудового розслідування від обов’язку забезпечити реалізацію цієї гарантії всіма доступними засобами.

Як вказують у НААУ, таких висновків дійшла Рада адвокатів України у рішенні від 18.10.2025 №115 за наслідками розгляду звернення адвоката, який повідомив про порушення його професійних прав у зв’язку з проведенням невідкладного обшуку в його квартирі.

Відтак, у Рада адвокатів України вказали наступне:

РАУ акцентувала увагу на тому, що обов’язковою умовою проведення обшуку є присутність представника ради адвокатів регіону або, за її дорученням, представника Комітету із захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності. Це повинен забезпечити слідчий орган шляхом завчасного повідомлення ради адвокатів регіону, якщо інше прямо не випливає з норм про невідкладні слідчі дії. Така гарантія спрямована на захист адвокатської таємниці та недопущення зловживань, оскільки професійна діяльність адвоката підлягає особливому правовому режиму охорони.

Оскільки адвокат є спеціальним суб’єктом, на якого поширюються гарантії адвокатської діяльності та імунітету, будь-яке втручання в сферу, де може міститися адвокатська таємниця (носії інформації, документи, електронні пристрої), повинно здійснюватися з максимальним обмеженням доступу до такої інформації.

При цьому залучення третіх осіб (у тому числі представників органів адвокатського самоврядування) до ознайомлення зі змістом відомостей, що становлять адвокатську таємницю (якщо на це не надано прямої згоди клієнта або це не передбачено законом) не припустимо.

Представник ради адвокатів регіону, хоча й є адвокатом та виконує функції адвокатського самоврядування, не є стороною договору про надання правничої допомоги, у межах якого виникла ця таємниця. Його завдання – контроль за дотриманням прав адвоката та фіксація порушень, а не доступ до конфіденційного змісту відносин «адвокат – клієнт».

Законодавство вимагає від слідства та суду запобігати доступу до адвокатської таємниці, а не створювати механізми її розкриття чи «фільтрації» сторонніми суб’єктами. Залучення представника ради адвокатів регіону чи члена Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності до відбору або перегляду вилучених документів, файлів чи електронної інформації під час обшуку у адвоката є неприпустимим і призводить до розширення кола осіб, які отримують доступ до конфіденційної інформації.

Представники адвокатського самоврядування не мають повноважень щодо доступу до адвокатської таємниці. Вони уповноважені виключно на спостереження за дотриманням прав адвоката під час обшуку, внесення зауважень до протоколу та підготовку відповідних звітів (довідок) для Ради.

