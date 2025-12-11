Присутствие представителя совета адвокатов при обыске у адвоката является обязательным – РАУ

Отказ адвоката от участия представителя органа адвокатского самоуправления не освобождает орган досудебного расследования от обязанности обеспечить реализацию этой гарантии.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Участие представителя совета адвокатов региона при обыске у адвоката (осмотре жилья или иного владения, помещений, где он осуществляет деятельность, временного доступа к вещам и документам) является установленной законом гарантией и не зависит от волеизъявления самого адвоката. Отказ адвоката от участия представителя органа адвокатского самоуправления не освобождает орган досудебного расследования от обязанности обеспечить реализацию этой гарантии всеми доступными средствами.

Как указывают в НААУ, таких выводов пришла Рада адвокатов Украины в решении от 18.10.2025 №115 по результатам рассмотрения обращения адвоката, который сообщил о нарушении его профессиональных прав в связи с проведением неотложного обыска в его квартире.

В частности, Рада адвокатів України отметила следующее:

РАУ акцентировала внимание на том, что обязательным условием проведения обыска является присутствие представителя совета адвокатов региона или, по его поручению, представителя Комитета по защите прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности. Это должен обеспечить следственный орган путем заблаговременного уведомления совета адвокатов региона, если иное прямо не вытекает из норм о неотложных следственных действиях. Такая гарантия направлена на защиту адвокатской тайны и недопущение злоупотреблений, поскольку профессиональная деятельность адвоката подлежит особому правовому режиму охраны.

Поскольку адвокат является специальным субъектом, на которого распространяются гарантии адвокатской деятельности и иммунитета, любое вмешательство в сферу, где может содержаться адвокатская тайна (носители информации, документы, электронные устройства), должно осуществляться с максимальным ограничением доступа к такой информации.

При этом привлечение третьих лиц (в том числе представителей органов адвокатского самоуправления) к ознакомлению с содержанием сведений, составляющих адвокатскую тайну (если на это не предоставлено прямого согласия клиента или это не предусмотрено законом), недопустимо.

Представитель совета адвокатов региона, хотя и является адвокатом и выполняет функции адвокатского самоуправления, не является стороной договора о предоставлении правовой помощи, в рамках которого возникла эта тайна. Его задача — контроль за соблюдением прав адвоката и фиксация нарушений, а не доступ к конфиденциальному содержимому отношений «адвокат — клиент».

Законодательство требует от следствия и суда предотвращать доступ к адвокатской тайне, а не создавать механизмы ее раскрытия или «фильтрации» посторонними субъектами. Привлечение представителя совета адвокатов региона или члена Комитета по защите прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности к отбору или просмотру изъятых документов, файлов или электронной информации во время обыска у адвоката является недопустимым и приводит к расширению круга лиц, получающих доступ к конфиденциальной информации.

Представители адвокатского самоуправления не имеют полномочий на доступ к адвокатской тайне. Они уполномочены исключительно на наблюдение за соблюдением прав адвоката во время обыска, внесение замечаний в протокол и подготовку соответствующих отчетов (справок) для Рады.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.