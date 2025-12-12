  1. В Україні

У Києві 80-річна пенсіонерка віддала шахраям 362 тисячі грн «на лікування сина»

10:18, 12 грудня 2025
Жінку ошукали по схемі «Ваш родич потрапив у ДТП».
У Києві правоохоронці затримали шахрая, який по схемі «Ваш родич потрапив у ДТП» ошукав 80-річну пенсіонерку. Про це повідомила столична поліція.

Жінка розповіла, що передала 362 000 гривень незнайомцю після дзвінка про нібито термінову операцію для її сина. Потерпіла пояснила, що повірила словам співрозмовника та передала йому кошти через водія таксі, не здогадуючись про обман. 

Оперативники спільно з аналітиками сектору кримінального аналізу встановили та розшукали зловмисника, який — ним виявився 31-річний місцевий мешканець.

Правоохоронці встановили, що фігурант діяв разом із спільниками, один з яких напередодні зателефонував жінці та переконав в тому, що її син потрапив у ДТП та потребує дороговартісної операції.

«Роль затриманого у шахрайській схемі полягала в тому, що він організував отримання грошей: замовив на адресу жінки таксі, домовився з водієм, якому пенсіонерка передала кошти, а потім перерахував отриману суму на електронний гаманець.

Правоохоронці затримали правопорушника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили в нього розфасовані зіп-пакети з канабісом, які він збирався продати», - заявили у поліції.

Зловмиснику повідомили про підозру. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За участь у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, та за незаконне зберігання наркотичних засобів із метою збуту, порушнику загрожує до восьми років позбавлення волі. Наразі тривають заходи із встановлення інших учасників афери.

поліція Київ

Стрічка новин



