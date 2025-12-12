  1. В Украине

В Киеве 80-летняя пенсионерка отдала мошенникам 362 тысячи грн «на лечение сына»

10:18, 12 декабря 2025
Женщину обманули по схеме «Ваш родственник попал в ДТП».
В Киеве 80-летняя пенсионерка отдала мошенникам 362 тысячи грн «на лечение сына»
Фото: kyiv.npu.gov.ua
В Киеве правоохранители задержали мошенника, который по схеме «Ваш родственник попал в ДТП» обманул 80-летнюю пенсионерку. Об этом сообщила столичная полиция.

Женщина рассказала, что передала 362 000 гривен незнакомцу после звонка о якобы срочной операции для ее сына. Потерпевшая объяснила, что поверила словам собеседника и передала ему деньги через водителя такси, не подозревая об обмане.

Оперативники совместно с аналитиками сектора криминального анализа установили и разыскали злоумышленника, которым оказался 31-летний местный житель.

Правоохранители установили, что фигурант действовал вместе с сообщниками, один из которых накануне позвонил женщине и убедил ее в том, что ее сын попал в ДТП и нуждается в дорогостоящей операции.

«Роль задержанного в мошеннической схеме заключалась в том, что он организовал получение денег: заказал на адрес женщины такси, договорился с водителем, которому пенсионерка передала средства, а затем перечислил полученную сумму на электронный кошелек.

Правоохранители задержали правонарушителя в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и изъяли у него расфасованные зип-пакеты с каннабисом, который он собирался продать», – заявили в полиции.

Злоумышленнику сообщили о подозрении. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

За участие в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, и за незаконное хранение наркотических средств с целью сбыта нарушителю грозит до восьми лет лишения свободы. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению других участников аферы.

полиция Киев

