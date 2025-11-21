  1. В Україні

Від початку війни в Україні пошкоджено близько 1500 об’єктів культурної спадщини, — віце-прем'єр Бережна

21:36, 21 листопада 2025
Евакуйовано 670 тисяч експонатів музеїв.
Від початку війни в Україні пошкоджено близько 1500 об’єктів культурної спадщини, — віце-прем'єр Бережна
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Віцепрем'єр-міністр з питань гуманітарної політики  міністр культури Тетяна Бережна заявила, що внаслідок російських обстрілів в Україні пошкоджено близько 1 500 об’єктів культурної спадщини, а з музеїв евакуйовано 670 тисяч експонатів, повідомляє «Укрінформ».

За словами міністерки, робота з фіксації пошкоджених і зруйнованих пам’яток триває постійно. Крім того, Україна співпрацює з міжнародними партнерами щодо відновлення цих об’єктів. Особливу увагу держава приділяє евакуації культурних цінностей із прифронтових регіонів у більш безпечні місця.

«З початку року ми евакуювали близько 100 тисяч експонатів, а з початку повномасштабного вторгнення – 670 тисяч, і розуміємо, що не завжди черги евакуації актуальні, ми їх оновлюємо. Часто буває так, що з музею евакуюють спочатку речі, які не становлять мистецької цінності, але колись становили. Також ми бачимо зусилля і відповідальність самих музейних установ евакуювати найцінніше», – розповіла Бережна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

війна спадщина обстріл культура

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддівське навантаження та розгляд справ поза межами строку: яку позицію займає ВП ВС

Суддівське навантаження не може бути єдиним та достатнім виправданням розгляду справи поза межами встановленого законом строку: Велика Палата.

Як українцям встановити народження або смерть на тимчасово окупованій території — роз’яснення

Закон дозволяє підтвердити народження дитини або факт смерті близького через суд і отримати свідоцтво українського зразка.

Верховний Суд про «небезпечні гроші»: як в Україні стягуватимуть необґрунтовані активів

Суддя Верховного Суду Євген Петров розповів, хто повинен доводити законність активів, як збираються докази та чому «презумпція необґрунтованості» не повинна порушувати право власності.

П’ятирічний мораторій на перевірки: Перепочинок для малого бізнесу чи ризикований експеримент

Україна вводить п’ятирічний мораторій на перевірки малого бізнесу з переходом до цифрового контролю Smart Risk Monitoring, уряд обіцяє відновлення, але бізнес боїться тіньових схем.

Рекодифікація Цивільного кодексу України: як в Раді хочуть змінити норми щодо форми правочинів

Пропозиція виключити з кодексу норми про усну та письмову форми правочинів  викликала критику ГНЕУ.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]