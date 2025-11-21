Від початку війни в Україні пошкоджено близько 1500 об’єктів культурної спадщини, — віце-прем'єр Бережна

Евакуйовано 670 тисяч експонатів музеїв.

Віцепрем'єр-міністр з питань гуманітарної політики – міністр культури Тетяна Бережна заявила, що внаслідок російських обстрілів в Україні пошкоджено близько 1 500 об’єктів культурної спадщини, а з музеїв евакуйовано 670 тисяч експонатів, повідомляє «Укрінформ».

За словами міністерки, робота з фіксації пошкоджених і зруйнованих пам’яток триває постійно. Крім того, Україна співпрацює з міжнародними партнерами щодо відновлення цих об’єктів. Особливу увагу держава приділяє евакуації культурних цінностей із прифронтових регіонів у більш безпечні місця.

«З початку року ми евакуювали близько 100 тисяч експонатів, а з початку повномасштабного вторгнення – 670 тисяч, і розуміємо, що не завжди черги евакуації актуальні, ми їх оновлюємо. Часто буває так, що з музею евакуюють спочатку речі, які не становлять мистецької цінності, але колись становили. Також ми бачимо зусилля і відповідальність самих музейних установ евакуювати найцінніше», – розповіла Бережна.

