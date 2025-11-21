  1. В Украине

С начала войны в Украине повреждено около 1500 объектов культурного наследия, — вице-премьер Бережная

21:36, 21 ноября 2025
Эвакуировано 670 тысяч экспонатов музеев.
Вице-премьер-министр по вопросам гуманитарной политики – министр культуры Татьяна Бережная заявила, что в результате российских обстрелов в Украине повреждено около 1 500 объектов культурного наследия, а из музеев эвакуировано 670 тысяч экспонатов, сообщает «Укринформ».

По словам министерши, работа по фиксации поврежденных и разрушенных памятников продолжается постоянно. Кроме того, Украина сотрудничает с международными партнерами по восстановлению этих объектов. Особое внимание государство уделяет эвакуации культурных ценностей из прифронтовых регионов в более безопасные места.

«С начала года мы эвакуировали около 100 тысяч экспонатов, а с начала полномасштабного вторжения – 670 тысяч и понимаем, что не всегда очереди эвакуации актуальны, мы их обновляем. Часто бывает так, что из музея эвакуируют сначала вещи, не составляющие художественной ценности, но когда-то составлявшие. Также мы видим усилия и ответственность самих музейных учреждений эвакуировать самое ценное», – рассказала Бережная.

