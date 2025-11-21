У Житомирі 15-річна дівчина народила дитину і залишила її біля смітника

В Житомирі розслідують факт виявлення новонародженої дитини біля смітника.

В Житомирі поліція з'ясувала, що 15-річна дівчина покинула свою новонароджену дитину на вулиці біля смітника, їй загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі, повідомили в ГУНП області.

«Увечері, 19 листопада, місцева жителька виявила немовля неподалік смітника на вулиці Покровській. Вона повідомила про знахідку в поліцію, а ті викликали на місце події медиків», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дитину ушпиталили, а поліцейські розпочали розшук його матері. Також слідчі розпочали досудове розслідування з попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.

«Правоохоронці опрацювали записи з камер відеоспостереження неподалік місця події, опитали можливих свідків, провели низку інших розшукових заходів та встановили, що дитину народила 15-річна житомирянка. У зв’язку з цим в родині дівчини працюють ювенальні поліцейські. В межах досудового розслідування заплановано низку експертних досліджень, у тому числі щодо психічного стану дівчини, а також встановлення батька дитини», – додали в поліції.

