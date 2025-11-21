  1. В Украине

В Житомире 15-летняя девушка родила ребенка и оставила его возле мусорника

23:59, 21 ноября 2025
В Житомире расследуют факт выявления новорожденного возле мусорника.
В Житомире полиция выяснила, что 15-летняя девушка покинула своего новорожденного ребенка на улице возле мусорника, ей грозит от 3 до 8 лет лишения свободы, сообщили в ГУНП области.

«Вечером, 19 ноября, местная жительница обнаружила младенца неподалеку от свалки на улице Покровской. Она сообщила о находке в полицию, а те вызвали на место происшествия медиков», – говорится в сообщении.

Отмечается, что ребенка госпитализировали, а полицейские приступили к розыску его матери. Также следователи начали досудебное расследование по предварительной квалификации по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы.

«Правоохранители проработали записи с камер видеонаблюдения недалеко от места происшествия, опросили возможных свидетелей, провели ряд других розыскных мероприятий и установили, что ребенка родила 15-летняя житомирянка. В связи с этим в семье девушки работают ювенальные полицейские. В рамках досудебного расследования запланирован ряд экспертных исследований, в том числе по психическому состоянию девушки, а также установление отца ребенка», – добавили в полиции.

