Женщина оставила младенца на улице после домашних родов — какое наказание назначил суд

В Тернопольской области женщина завернула новорожденного в одеяло, положила в сумку и вынесла на улицу.

Збаражский районный суд Тернопольской области признал виновной жительницу Вишневца, которая оставила в опасности своего новорожденного ребенка.

Следствием установлено, что 20 апреля 2025 обвиняемая самостоятельно родила ребенка в ванной комнате собственного дома, не став на учет по беременности и не обратившись за медицинской помощью. После рождения мальчика она завернула младенца в одеяло, поместила в спортивную сумку и вынесла на улицу, где оставила возле заброшенного магазина в пгт Вишневец. Только через несколько часов ребенка обнаружили случайные прохожие.

Во время судебного заседания женщина полностью признала вину и раскаялась. Суд, учитывая смягчающие обстоятельства – искреннее раскаяние, отсутствие судимостей, полное признание вины – назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы, освободив от его отбывания с испытательным сроком два года.

Кроме того, суд обязал ее периодически являться в орган пробации, сообщать об изменении места жительства и оплатить более 23 тысяч гривен за проведенную биологическую экспертизу.

Приговор вступит в законную силу по истечении срока на апелляционное обжалование (дело № 598/1309/25).

