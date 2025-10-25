Практика судів
Жінка залишила немовля на вулиці після домашніх пологів — яке покарання призначив суд

13:37, 25 жовтня 2025
На Тернопільщині жінка загорнула новонароджену дитину в ковдру, поклала в сумку й винесла на вулицю.
Збаразький районний суд Тернопільської області визнав винною жительку Вишнівця, яка залишила у небезпеці свою новонароджену дитину. 

Слідством встановлено, що 20 квітня 2025 року обвинувачена самостійно народила дитину у ванній кімнаті власного будинку, не ставши на облік по вагітності та не звернувшись за медичною допомогою. Після народження хлопчика вона загорнула немовля у ковдру, помістила у спортивну сумку та винесла на вулицю, де залишила біля закинутого магазину в смт Вишнівець. Лише за кілька годин дитину виявили випадкові перехожі.

Під час судового засідання жінка повністю визнала вину та розкаялася. Суд, враховуючи пом’якшувальні обставини — щире каяття, відсутність судимостей, повне визнання вини — призначив їй покарання у вигляді двох років позбавлення волі, звільнивши від його відбування з іспитовим терміном два роки.

Крім того, суд зобов’язав її періодично з’являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання та сплатити понад 23 тисячі гривень за проведену біологічну експертизу.

Вирок набере законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження (справа № 598/1309/25).

суд діти вирок


