  1. У світі

Світові ціни на каву падають після скасування Трампом мит для Бразилії, — Reuters

21:22, 21 листопада 2025
Провідний виробник кави, Бразилія, постачає до США близько третини усього свого врожаю.
Світові ціни на каву падають після скасування Трампом мит для Бразилії, — Reuters
Фото: REUTERS/Adriano Machado
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У п'ятницю, 21 листопада, світові ціни на каву впали після скасування президентом США Дональдом Трампом 40% тарифів на імпорт бразильської сільськогосподарської продукції, зокрема каву та какао, повідомляє Reuters.

Зазначається, що ф'ючерси на каву арабіка на біржі ICE, які використовуються як орієнтир для ціноутворення на каву в усьому світі, знизилися на 4,6% до 3,5925 долара за фунт. А ціни ф'ючерсів на кавові зерна сорту робуста, які зазвичай використовуються в розчинній каві, знизилися ще на 5% до 4400 доларів за метричну тонну.

У виданні нагадали, що у вересні роздрібні ціни на каву в США зросли на 40% частково через тарифи, а зростання цін на харчові продукти стало основним фактором падіння рейтингу підтримки Трампа до найнижчого рівня з моменту його повернення до влади.

Скасування Трампом мит на бразильські товари слідує за аналогічним рішенням про скасування мит на каву та десятки інших сільськогосподарських товарів з країн-виробників.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Дональд Трамп Бразилія ціни

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддівське навантаження та розгляд справ поза межами строку: яку позицію займає ВП ВС

Суддівське навантаження не може бути єдиним та достатнім виправданням розгляду справи поза межами встановленого законом строку: Велика Палата.

Як українцям встановити народження або смерть на тимчасово окупованій території — роз’яснення

Закон дозволяє підтвердити народження дитини або факт смерті близького через суд і отримати свідоцтво українського зразка.

Верховний Суд про «небезпечні гроші»: як в Україні стягуватимуть необґрунтовані активів

Суддя Верховного Суду Євген Петров розповів, хто повинен доводити законність активів, як збираються докази та чому «презумпція необґрунтованості» не повинна порушувати право власності.

П’ятирічний мораторій на перевірки: Перепочинок для малого бізнесу чи ризикований експеримент

Україна вводить п’ятирічний мораторій на перевірки малого бізнесу з переходом до цифрового контролю Smart Risk Monitoring, уряд обіцяє відновлення, але бізнес боїться тіньових схем.

Рекодифікація Цивільного кодексу України: як в Раді хочуть змінити норми щодо форми правочинів

Пропозиція виключити з кодексу норми про усну та письмову форми правочинів  викликала критику ГНЕУ.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]