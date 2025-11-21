Світові ціни на каву падають після скасування Трампом мит для Бразилії, — Reuters

Провідний виробник кави, Бразилія, постачає до США близько третини усього свого врожаю.

Фото: REUTERS/Adriano Machado

У п'ятницю, 21 листопада, світові ціни на каву впали після скасування президентом США Дональдом Трампом 40% тарифів на імпорт бразильської сільськогосподарської продукції, зокрема каву та какао, повідомляє Reuters.

Зазначається, що ф'ючерси на каву арабіка на біржі ICE, які використовуються як орієнтир для ціноутворення на каву в усьому світі, знизилися на 4,6% до 3,5925 долара за фунт. А ціни ф'ючерсів на кавові зерна сорту робуста, які зазвичай використовуються в розчинній каві, знизилися ще на 5% до 4400 доларів за метричну тонну.

У виданні нагадали, що у вересні роздрібні ціни на каву в США зросли на 40% частково через тарифи, а зростання цін на харчові продукти стало основним фактором падіння рейтингу підтримки Трампа до найнижчого рівня з моменту його повернення до влади.

Скасування Трампом мит на бразильські товари слідує за аналогічним рішенням про скасування мит на каву та десятки інших сільськогосподарських товарів з країн-виробників.

