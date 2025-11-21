  1. В мире

Мировые цены на кофе падают после отмены Трампом пошлин для Бразилии, — Reuters

21:22, 21 ноября 2025
Ведущий производитель кофе, Бразилия, поставляет в США около трети всего урожая.
Фото: REUTERS/Adriano Machado
В пятницу, 21 ноября, мировые цены на кофе упали после отмены президентом США Дональдом Трампом 40% тарифов на импорт бразильской сельскохозяйственной продукции, в том числе кофе и какао, сообщает Reuters.

Отмечается, что фьючерсы на кофе арабика на бирже ICE, используемые в качестве ориентира для ценообразования на кофе во всем мире, снизились на 4,6% до 3,5925 доллара за фунт. А цены фьючерсов на кофейные зерна сорта робуста, обычно используемые в растворимом кофе, снизились еще на 5% до 4400 долларов за метрическую тонну.

В издании напомнили, что в сентябре розничные цены на кофе в США выросли на 40% частично из-за тарифов, а рост цен на продукты питания стал основным фактором падения рейтинга поддержки Трампа до самого низкого уровня с момента его возвращения к власти.

Отмена Трампом пошлин на бразильские товары следует за аналогичным решением об отмене пошлин на кофе и десятки других сельскохозяйственных товаров из стран-производителей.

США Дональд Трамп Бразилия цены

