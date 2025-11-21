Двоє чоловіків, які продали квартири померлої киянки, постануть перед судом за шахрайство

В Києві чоловіків, які продали дві квартири померлої киянки, судитимуть за шахрайство.

В Києві двоє чоловіків незаконно оформили на себе дві квартири померлої жінки та продали їх за 3 мільйони гривень, повідомляє міська прокуратура.

«Оболонською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно двох учасників злочинної групи за незаконне заволодіння квартирами померлої киянки», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що власниця двох квартир у Києві померла ще у 2023 році. Обвинувачені дізнались, що єдина спадкоємиця жінки мешкає за кордоном, тож вирішили підробити документи та продати нерухомість. Один з обвинувачених у шахрайстві завдяки підробленим документам «успадкував» нерухомість, інший – вирішував питання з документами, називаючи себе рієлтором. Оголошення про продаж квартир вони виклали на одному із сайтів, продавши їх за майже 3 мільйони гривень.

«Чоловіків судитимуть за шахрайство (ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України) та пособництво у вчиненні шахрайства (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком до 8 років», – додали в прокуратурі.

