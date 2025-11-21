Двое мужчин, продавших квартиры умершей киевлянки, предстанут перед судом за мошенничество

В Киеве мужчин, продавших две квартиры умершей киевлянки, будут судить за мошенничество.

В Киеве двое мужчин незаконно оформили на себя две квартиры умершей женщины и продали их за 3 миллиона гривен, сообщает городская прокуратура.

«Оболонской окружной прокуратурой города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении двух участников преступной группы за незаконное завладение квартирами умершей киевлянки», – говорится в сообщении.

Отмечается, что владелица двух квартир в Киеве скончалась еще в 2023 году. Обвиняемые узнали, что единственная наследница женщины живет за границей, поэтому решили подделать документы и продать недвижимость. Один из обвиняемых в мошенничестве благодаря поддельным документам «унаследовал» недвижимость, другой – решал вопросы с документами, называя себя риелтором. Объявление о продаже квартир они выложили на одном из сайтов, продав их почти за 3 миллиона гривен.

«Мужчин будут судить за мошенничество (ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 УК Украины) и пособничество в совершении мошенничества (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет», – добавили в прокуратуре.

