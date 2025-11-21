Делегація Міністерства юстиції Франції провела в Києві зустріч із Комітетом ВРУ з питань інтеграції до ЄС

Французькі представники обговорили з українськими парламентарями правові аспекти євроінтеграції та ризики, пов’язані з навантаженням на законодавчу систему.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Верховної Ради України з питань інтеграції до Європейського Союзу провів зустріч із делегацією Міністерства юстиції Франції.

За даними ВРУ, французька сторона прибула для обговорення правової частини євроінтеграційного процесу, оцінки готовності українських інституцій до імплементації права ЄС та аналізу темпів виконання Україною зобов’язань перед Єврокомісією.

У ході розмови парламентарі наголосили, що масштаб адаптації законодавства до директив та регламентів ЄС є безпрецедентним. На думку Комітету, це створює підвищені юридичні ризики, зокрема: можливість виникнення колізій між новими та чинними нормами, законодавче дублювання, а також надмірне делегування повноважень на рівень підзаконних актів.

Представники Комітету заявили, що для якісного проходження євроінтеграційного треку необхідно забезпечити спроможність органів влади виконувати функції регулятора відповідно до європейських стандартів. Окремо наголошено, що ключові реформи не можуть залежати від політичних циклів, а мають ґрунтуватися на сталих правових процедурах.

Серед обговорених питань — стійкість антикорупційної системи. Українська сторона зазначила, що у липні 2025 року спроби втрутитися у повноваження НАБУ та САП були зупинені завдяки позиції міжнародних партнерів. За оцінкою Комітету, незалежність антикорупційних органів є юридичною умовою №1 для продовження переговорів про членство в ЄС і входить до переліку вимог, сформульованих Єврокомісією у щорічних звітах.

Французька делегація підтвердила готовність до правового та експертного супроводу реформ у сферах судової системи, кримінальної юстиції та виконання судових рішень. Особливу увагу приділено питанню відповідності українських процедур принципам верховенства права, включно з вимогами незалежності суддів, прозорості дисциплінарних процедур та ефективності механізмів притягнення до відповідальності.

За результатами зустрічі Комітет сформулював правову позицію: виконання Україною євроінтеграційних критеріїв неможливе без забезпечення стабільності правової системи, виключення політичного втручання в роботу антикорупційних і правоохоронних органів та створення механізмів контролю за відповідністю законів acquis ЄС. Комітет наголосив, що ключовими є:

— дотримання принципу правової визначеності, який передбачає чіткість і передбачуваність норм, що імплементуються;

— заборона надмірної дискреції урядових органів при виконанні євроінтеграційних зобов’язань;

— недопустимість розширення повноважень виконавчої влади шляхом підзаконних актів без чітких критеріїв, оскільки це може порушувати ст. 19 Конституції України;

— збереження незалежності антикорупційних органів як юридичної передумови переговорів із ЄС;

— захист принципу поділу влади.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.