Делегация Министерства юстиции Франции провела в Киеве встречу с Комитетом ВРУ по вопросам интеграции в ЕС

Французские представители обсудили с украинскими парламентариями правовые аспекты евроинтеграции и риски, связанные с нагрузкой на законодательную систему.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз провёл встречу с делегацией Министерства юстиции Франции.

Французская сторона прибыла для обсуждения правовой составляющей евроинтеграционного процесса, оценки готовности украинских институтов к имплементации права ЕС и анализа темпов выполнения Украиной обязательств перед Еврокомиссией.

В ходе разговора парламентарии подчеркнули, что масштаб адаптации законодательства к директивам и регламентам ЕС является беспрецедентным. По мнению Комитета, это создает повышенные юридические риски, в частности: возможность возникновения коллизий между новыми и действующими нормами, законодательное дублирование, а также чрезмерное делегирование полномочий на уровень подзаконных актов.

Представители Комитета заявили, что для качественного прохождения евроинтеграционного трека необходимо обеспечить способность органов власти выполнять функции регулятора в соответствии с европейскими стандартами. Отдельно отмечено, что ключевые реформы не могут зависеть от политических циклов и должны основываться на стабильных правовых процедурах.

Среди обсуждаемых вопросов — устойчивость антикоррупционной системы. Украинская сторона указала, что в июле 2025 года попытки вмешательства в полномочия НАБУ и САП были остановлены благодаря позиции международных партнеров. По оценке Комитета, независимость антикоррупционных органов является юридическим условием №1 для продолжения переговоров о членстве в ЕС и входит в перечень требований, сформулированных Еврокомиссией в ежегодных отчетах.

Французская делегация подтвердила готовность к правовому и экспертному сопровождению реформ в сферах судебной системы, уголовной юстиции и исполнения судебных решений. Особое внимание уделено вопросу соответствия украинских процедур принципам верховенства права, включая требования независимости судей, прозрачности дисциплинарных процедур и эффективности механизмов привлечения к ответственности.

По результатам встречи Комитет сформулировал правовую позицию: выполнение Украиной евроинтеграционных критериев невозможно без обеспечения стабильности правовой системы, исключения политического вмешательства в работу антикоррупционных и правоохранительных органов и создания механизмов контроля за соответствием законов acquis ЕС. Комитет подчеркнул, что ключевыми являются:

— соблюдение принципа правовой определенности, предполагающего четкость и предсказуемость норм, подлежащих имплементации;

— запрет чрезмерной дискреции органов исполнительной власти при выполнении евроинтеграционных обязательств;

— недопустимость расширения полномочий исполнительной власти через подзаконные акты без четких критериев, поскольку это может нарушать ст. 19 Конституции Украины;

— сохранение независимости антикоррупционных органов как юридической предпосылки переговоров с ЕС;

— защита принципа разделения властей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.