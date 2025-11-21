Стаж для майбутньої пенсії: українцям пояснили, як його отримати за «підпискою» у 36 євро за кордоном

Українці за кордоном можуть добровільно сплачувати пенсійні внески та накопичувати страховий стаж.

Українці, які через війну вимушено виїхали за кордон, можуть продовжувати накопичувати страховий стаж для майбутньої пенсії. Це особливо важливо для тих, кому незабаром виходити на пенсію або хто перебуває в країнах, з якими Україна не має угод про соціальне забезпечення.

Хто може добровільно сплачувати внески

Добровільно робити внески до Пенсійного фонду України може будь-який громадянин, який:

має дані в реєстрі застрахованих осіб;

не є пенсіонером.

Сплачувати внески можна не лише за себе, а й за іншу особу, яка відповідає цим умовам — наприклад, діти можуть платити за батьків, дружина — за чоловіка тощо.

Скільки і коли сплачувати

Розмір та періодичність внесків людина визначає самостійно, відповідно до своїх фінансових можливостей.

Щоб до страхового стажу було враховано один місяць, сума внеску має бути не меншою за мінімальний страховий внесок. На сьогодні це 1 760 грн (22% мінімальної зарплати 8 000 грн), що приблизно дорівнює 36 євро.

Регулярна оплата цього мінімуму щомісяця забезпечує набуття необхідного страхового стажу.

Чи можна сплачувати внески, працюючи за кордоном

Так. Добровільна участь у пенсійному страхуванні не залежить від того, працює людина чи ні та де саме вона працевлаштована — в Україні або за кордоном.

Як укласти договір добровільної участі

Процедуру повністю переведено в онлайн-формат. Потрібно:

Зайти на портал Пенсійного фонду України. В особистому кабінеті вибрати розділ «Договір на добровільну участь». Заповнити форму та підписати договір КЕПом. Сплачувати внески у будь-який зручний час і в будь-якому розмірі (але не нижче мінімального для зарахування стажу).

Як оплатити внески з-за кордону

Оплату можна здійснити карткою будь-якого банку світу через сервіс Portmone, вибравши відповідну опцію на порталі.

