Стаж для будущей пенсии: украинцам объяснили, как его получить за «подпиской» в 36 евро за границей
Украинцы, которые из-за войны вынужденно выехали за границу, могут продолжать накапливать страховой стаж для будущей пенсии. Это особенно важно для тех, кому скоро выходить на пенсию или кто находится в странах, с которыми Украина не имеет соглашений о социальном обеспечении.
Кто может добровольно уплачивать взносы
Добровольно делать взносы в Пенсионный фонд Украины может любой гражданин, который:
- имеет данные в реестре застрахованных лиц;
- не является пенсионером.
Уплачивать взносы можно не только за себя, но и за другое лицо, которое соответствует этим условиям — например, дети могут платить за родителей, жена — за мужа и т.д.
Сколько и когда платить
Размер и периодичность взносов человек определяет самостоятельно, в соответствии со своими финансовыми возможностями.
Чтобы к страховому стажу был засчитан один месяц, сумма взноса должна быть не меньше минимального страхового взноса. На сегодня это 1 760 грн (22% минимальной зарплаты 8 000 грн), что приблизительно соответствует 36 евро.
Регулярная оплата этого минимума ежемесячно обеспечивает получение необходимого страхового стажа.
Можно ли платить взносы, работая за границей
Да. Добровольное участие в пенсионном страховании не зависит от того, работает человек или нет и где он трудоустроен — в Украине или за границей.
Как заключить договор добровольного участия
Процедура полностью переведена в онлайн-формат. Нужно:
- Зайти на портал Пенсионного фонда Украины.
- В личном кабинете выбрать раздел «Договор о добровольном участии».
- Заполнить форму и подписать договор КЭП.
- Уплачивать взносы в любое удобное время и в любом размере (но не ниже минимального для начисления стажа).
Как оплатить взносы из-за границы
Оплату можно произвести картой любого банка мира через сервис Portmone, выбрав соответствующую опцию на портале.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.