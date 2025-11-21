  1. Общество

Стаж для будущей пенсии: украинцам объяснили, как его получить за «подпиской» в 36 евро за границей

22:36, 21 ноября 2025
Украинцы за границей могут добровольно уплачивать пенсионные взносы и накапливать страховой стаж.
Стаж для будущей пенсии: украинцам объяснили, как его получить за «подпиской» в 36 евро за границей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинцы, которые из-за войны вынужденно выехали за границу, могут продолжать накапливать страховой стаж для будущей пенсии. Это особенно важно для тех, кому скоро выходить на пенсию или кто находится в странах, с которыми Украина не имеет соглашений о социальном обеспечении.

Кто может добровольно уплачивать взносы

Добровольно делать взносы в Пенсионный фонд Украины может любой гражданин, который:

  • имеет данные в реестре застрахованных лиц;
  • не является пенсионером.

Уплачивать взносы можно не только за себя, но и за другое лицо, которое соответствует этим условиям — например, дети могут платить за родителей, жена — за мужа и т.д.

Сколько и когда платить

Размер и периодичность взносов человек определяет самостоятельно, в соответствии со своими финансовыми возможностями.

Чтобы к страховому стажу был засчитан один месяц, сумма взноса должна быть не меньше минимального страхового взноса. На сегодня это 1 760 грн (22% минимальной зарплаты 8 000 грн), что приблизительно соответствует 36 евро.

Регулярная оплата этого минимума ежемесячно обеспечивает получение необходимого страхового стажа.

Можно ли платить взносы, работая за границей

Да. Добровольное участие в пенсионном страховании не зависит от того, работает человек или нет и где он трудоустроен — в Украине или за границей.

Как заключить договор добровольного участия

Процедура полностью переведена в онлайн-формат. Нужно:

  • Зайти на портал Пенсионного фонда Украины.
  • В личном кабинете выбрать раздел «Договор о добровольном участии».
  • Заполнить форму и подписать договор КЭП.
  • Уплачивать взносы в любое удобное время и в любом размере (но не ниже минимального для начисления стажа).

Как оплатить взносы из-за границы

Оплату можно произвести картой любого банка мира через сервис Portmone, выбрав соответствующую опцию на портале.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине как оформить пенсию

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Налоговая запустила «TAX Control», но без определенных правил: юристы предупреждают о рисках

ГНС запускает «TAX Control» без обнародованных критериев риска — эксперты видят угрозы правам бизнеса.

Судейская нагрузка и рассмотрение дел за пределами сроков: какой позиции придерживается БП ВС

Судейская нагрузка не может быть единственным и достаточным оправданием рассмотрения дела за пределами установленного законом срока: Большая Палата.

Как украинцам установить рождение или смерть на временно оккупированной территории — разъяснение

Закон позволяет подтвердить рождение ребенка или факт смерти близкого через суд и получить свидетельство украинского образца.

Верховный Суд о «опасных деньгах»: как в Украине будут взыскивать необоснованные активы

Судья Верховного Суда Евгений Петров рассказал, кто должен доказывать законность активов, как собираются доказательства и почему «презумпция необоснованности» не должна нарушать право собственности.

Пятилетний мораторий на проверки: передышка для малого бизнеса или рискованный эксперимент

Украина вводит пятилетний мораторий на проверки малого бизнеса с переходом к цифровому контролю Smart Risk Monitoring, правительство обещает восстановление, но бизнес опасается теневых схем.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]