Стаж для будущей пенсии: украинцам объяснили, как его получить за «подпиской» в 36 евро за границей

Украинцы за границей могут добровольно уплачивать пенсионные взносы и накапливать страховой стаж.

Украинцы, которые из-за войны вынужденно выехали за границу, могут продолжать накапливать страховой стаж для будущей пенсии. Это особенно важно для тех, кому скоро выходить на пенсию или кто находится в странах, с которыми Украина не имеет соглашений о социальном обеспечении.

Кто может добровольно уплачивать взносы

Добровольно делать взносы в Пенсионный фонд Украины может любой гражданин, который:

имеет данные в реестре застрахованных лиц;

не является пенсионером.

Уплачивать взносы можно не только за себя, но и за другое лицо, которое соответствует этим условиям — например, дети могут платить за родителей, жена — за мужа и т.д.

Сколько и когда платить

Размер и периодичность взносов человек определяет самостоятельно, в соответствии со своими финансовыми возможностями.

Чтобы к страховому стажу был засчитан один месяц, сумма взноса должна быть не меньше минимального страхового взноса. На сегодня это 1 760 грн (22% минимальной зарплаты 8 000 грн), что приблизительно соответствует 36 евро.

Регулярная оплата этого минимума ежемесячно обеспечивает получение необходимого страхового стажа.

Можно ли платить взносы, работая за границей

Да. Добровольное участие в пенсионном страховании не зависит от того, работает человек или нет и где он трудоустроен — в Украине или за границей.

Как заключить договор добровольного участия

Процедура полностью переведена в онлайн-формат. Нужно:

Зайти на портал Пенсионного фонда Украины.

В личном кабинете выбрать раздел «Договор о добровольном участии».

Заполнить форму и подписать договор КЭП.

Уплачивать взносы в любое удобное время и в любом размере (но не ниже минимального для начисления стажа).

Как оплатить взносы из-за границы

Оплату можно произвести картой любого банка мира через сервис Portmone, выбрав соответствующую опцию на портале.

