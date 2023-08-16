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Рада разрешила строить в прибрежных защитных полосах спортивные объекты

12:44, 16 августа 2023
Верховная Рада приняла закон, расширивший возможности для строительства в прибрежных защитных полосах вдоль рек, вокруг водоемов и на островах.
Рада разрешила строить в прибрежных защитных полосах спортивные объекты

Парламент расширил возможности строительства в прибрежных защитных полосах вдоль рек, вокруг водоемов и островах. В этих зонах можно будет строить площадки для спорта и объекты физкультуры. Соответствующие изменения внесены в Водный кодекс и Земельный кодекс Украины Законом о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о повышении эффективности использования земель физическими лицами и субъектами государственного сектора экономики (законопроект 7588).

10 августа текст закона подписал спикер Верховной Рады, и сейчас он направлен на подпись Президенту.

Так, до изменений по общему правилу строительство сооружений в прибрежных защитных полосах вдоль рек вокруг водоемов и на островах запрещалось, за исключением:

  • сооружений гидротехнических, навигационного назначения, гидрометрических и линейных,
  • инженерно-технических и фортификационных сооружений,
  • ограждений,
  • пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций.

Теперь исключения из этого правила будут распространяться также на:

  • площадки для занятий спортом на открытом воздухе,
  • объекты физической культуры и спорта, не являющиеся объектами недвижимости.

Соответствующие изменения внесены в статью 89 Водного кодекса и статью 61 Земельного кодекса.

Также в ст. 51 ЗК добавят норму, согласно которой площадки для занятий спортом на открытом воздухе, объекты физической культуры и спорта, не являющиеся объектами недвижимости, могут быть размещены на земельных участках всех категорий земель.

Автор: Наталья Мамченко

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