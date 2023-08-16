Рада разрешила строить в прибрежных защитных полосах спортивные объекты

Парламент расширил возможности строительства в прибрежных защитных полосах вдоль рек, вокруг водоемов и островах. В этих зонах можно будет строить площадки для спорта и объекты физкультуры. Соответствующие изменения внесены в Водный кодекс и Земельный кодекс Украины Законом о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о повышении эффективности использования земель физическими лицами и субъектами государственного сектора экономики (законопроект 7588).
10 августа текст закона подписал спикер Верховной Рады, и сейчас он направлен на подпись Президенту.
Так, до изменений по общему правилу строительство сооружений в прибрежных защитных полосах вдоль рек вокруг водоемов и на островах запрещалось, за исключением:
- сооружений гидротехнических, навигационного назначения, гидрометрических и линейных,
- инженерно-технических и фортификационных сооружений,
- ограждений,
- пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций.
Теперь исключения из этого правила будут распространяться также на:
- площадки для занятий спортом на открытом воздухе,
- объекты физической культуры и спорта, не являющиеся объектами недвижимости.
Соответствующие изменения внесены в статью 89 Водного кодекса и статью 61 Земельного кодекса.
Также в ст. 51 ЗК добавят норму, согласно которой площадки для занятий спортом на открытом воздухе, объекты физической культуры и спорта, не являющиеся объектами недвижимости, могут быть размещены на земельных участках всех категорий земель.
Автор: Наталья Мамченко
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