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Налоговая объяснила, сколько нужно хранить первичные документы при ликвидации юридического лица

14:44, 16 августа 2023
Налогоплательщики обязаны обеспечить хранение учетных документов и информации в течение определенных законодательством сроков.
Налоговая объяснила, сколько нужно хранить первичные документы при ликвидации юридического лица

Налоговая служба в Запорожской области объясняет, какие сроки предусмотрены для хранения документов, связанных с уплатой налогов, в случае процедуры прекращения юридического лица.

Так, согласно п. 44.1 НКУ для целей налогообложения налогоплательщики обязаны вести учет доходов, расходов и других показателей, связанных с определением объектов налогообложения и/или налоговых обязательств, на основании первичных документов, регистров бухгалтерского учета , финансовой отчетности, других документов, связанных с исчислением и уплатой налогов и сборов, ведение которых предусмотрено законодательством.

Если документы, определенные в п. 44.1 НКУ, связаны с предметом проверки, проведением процедуры административного обжалования принятого по ее результатам налогового уведомления – решения или судебного разбирательства, такие документы должны храниться до окончания проверки и предусмотренного законом срока обжалования принятых по ее результатам решений и/или разрешение дела судом, но не меньше сроков, предусмотренных п. 44.3 НКУ (п. 44.4 НКУ).

Пунктом 44.3 НКУ предусмотрено, что налогоплательщики обязаны обеспечить хранение документов, определенных п. 44.1 НКУ, а также документов, связанных с выполнением требований законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, в течение определенных законодательством сроков, но не менее как 1095 дней (2555 дней – для документов и информации, необходимой для осуществления налогового контроля за трансфертным ценообразованием в соответствии со ст. 39 и 39-2 НКУ) со дня представления налоговой отчетности, для составления которой используются указанные документы, а в случае ее непредставления – из предусмотренного НКУ предельного срока представления такой отчетности и документов, связанных с выполнением требований другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, – не менее 1095 дней со дня осуществления соответствующей хозяйственной операции (для соответствующих разрешительных документов – не менее 1095 дней со дня истечения срока их действия).

В случае ликвидации налогоплательщика документы, определенные п. 44.1 НКУ, за период деятельности налогоплательщика не менее 1095 дней (2555 дней – для документов и информации, необходимой для осуществления налогового контроля за трансфертным ценообразованием в соответствии со ст. 39 и 39-2 НКУ ), предшествовавшие дате ликвидации налогоплательщика, в установленном законодательством порядке передаются в архив.

Предусмотренные п. 44.3 НКУ сроки хранения документов продлеваются на период остановки отсчета срока давности в случаях, предусмотренных п. 102.3 НКУ.

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