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Американский рокгурт обсвистали в Батуми из-за приглашения россиянина на сцену

12:34, 16 августа 2023
Перед исполнением одной из песен солист группы спросил присутствующих в зале, умеет ли кто-нибудь из них играть на барабанах, после чего вывел на сцену одного из поклонников.
Американский рокгурт обсвистали в Батуми из-за приглашения россиянина на сцену
Источник фото: twitter.com/thekillers

Во время концерта в грузинском Батуми американскую рок-группу The Killers освистали после приглашения на сцену россиянина.

Об этом пишет на телеканал «Formula».

Сообщается, что перед исполнением одной из песен солист группы спросил присутствующих в зале, умеет ли кто-нибудь из них играть на барабанах, после чего вывел на сцену одного из поклонников.

После того, как зритель ответил, что он из россии, музыкант спросил у фанатов, как они к этому относятся. Несмотря на негативную реакцию зрителей, группа отыграла песню с российским барабанщиком, пишут в СМИ.

Закончив песню, солист The Killers обратился к собравшимся и заявил, что, по его мнению, национальность не имеет значения и в музыке нет границ. Эти слова сопровождались еще большим недовольством зала, часть зрителей покинула концерт.

Позже на странице группы в «Х» опубликовали заявление с извинениями: «Мы признаем, что комментарий, который подразумевает, что все зрители и фанаты The Killers являются "братьями и сестрами", может быть неправильно разъяснен. Мы не хотели никого огорчать и извиняемся».

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