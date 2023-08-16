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Американський рокгурт обсвистали в Батумі через запрошення росіянина на сцену

12:34, 16 серпня 2023
Перед виконанням однієї з пісень соліст гурту запитав у присутніх у залі, чи вміє хтось із них грати на барабанах, після чого вивів на сцену одного з шанувальників.
Американський рокгурт обсвистали в Батумі через запрошення росіянина на сцену
Джерело фото: twitter.com/thekillers

Під час концерту в грузинському Батумі американський рок-гурт The Killers освистали після запрошення на сцену росіянина.

Про це пише телеканал «Formula».

Повідомляється, що перед виконанням однієї з пісень соліст гурту запитав у присутніх у залі, чи вміє хтось із них грати на барабанах, після чого вивів на сцену одного з шанувальників.

Після того, як глядач відповів, що він із росії, музикант запитав у фанатів, як вони до цього ставляться. Попри негативну реакцію, глядачів гурт відіграв пісню із російським барабанщиком, пишуть у ЗМІ. 

Закінчивши пісню, соліст The Killers звернувся до присутніх і заявив, що, на його думку, національність не має значення і в музиці немає кордонів. Ці слова супроводжувалися ще більшим невдоволенням залу, частина глядачів залишила концерт.

Згодом на сторінці гурту у «Х» опублікували заяву із вибаченнями: «Ми визнаємо, що коментар, який має на увазі, що всі глядачі і фанати The Killers є "братами і сестрами", може бути неправильно розтлумачений. Ми не хотіли нікого засмучувати і перепрошуємо».

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