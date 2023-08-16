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  1. В Україні

Спроби рф наступати на Куп’янському напрямку: у розвідці повідомили, чи має ворог успіх

17:53, 16 серпня 2023
Представник ГУР Вадим Скібіцький сказав, що рф все ще хоче вийти на адміністративні кордони Донецької області.
Спроби рф наступати на Куп’янському напрямку: у розвідці повідомили, чи має ворог успіх
Фото: АрміяInform

Ворог намагається атакувати на Куп’янському напрямку, але ці дії не мають стратегічного військового характеру. Про це повідомив представника ГУР Вадим Скібіцький. 

"Куп’янський напрямок залишається одним з місць, де росіяни не перебувають у статичній обороні, а намагаються атакувати. Успіху тут московити не мають, але Кремль не полишає спроб досягти бодай мінімальних цілей розпочатої ним війни", - розповів Скібіцький.

За його словами, після півторарічної широкомасштабної агресії проти України рф усе ще намагається досягти завдання-мінімуму - вийти на адміністративні кордони Донецької області.

"Утім нинішні дії армії держави-агресора на фронті позбавлені ознак стратегії. Операції, які здійснює рф, не мають стратегічного військового характеру, це лише локалізовані напади", - зазначив представник ГУР.

Нагадаємо, що через посилення російських обстрілів в деяких населених пунктів Куп’янського району Харківської області було оголошено обов’язкову евакуацію.

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