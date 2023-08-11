На Харківщині оголошено обов’язкову евакуацію

Українцям, які евакуйовуватимуться, буде надано тимчасове житло на більш безпечних територіях.

Джерело фото: Focus.ua

Через посилення російських обстрілів в деяких населених пунктів Куп’янського району Харківської області оголошено обов’язкову евакуацію, – повідомляє Куп’янська міська військова адміністрація.

Обов’язкова евакуація оголошена з територій наближених до зони бойових дій: Дворічанської селищної, Петропавлівської сільської, частково з територій Кіндрашівської сільської, Курилівської сільської та Куп’янської міської територіальних громад.

Бажаючі виїхати мають звертатися до єдиного кол-центру за номерами: (050) 789-01-24 чи (063) 789-64-74.

З питань евакуації також можна звертатися на цілодобову гарячу лінію Міністерства реінтеграції: 15-48, або через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber за номером (096) 078-84-33.

Українцям, які евакуйовуватимуться, буде надана необхідна допомога, а також безоплатне тимчасове житло на більш безпечних територіях.

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