Чи є сенс купувати новий іPhone у 2023 році: подробиці

Назвали вагомі «мінуси» іPhone, які не покращуються.

Джерело фото: iLounge

Кожна нова ітерація лінійки iPhone виявляється більш дорогою в порівнянні зі своєю попередницею. При цьому технологічне переважання північноамериканського гіганта Apple над конкуруючими виробниками мобільних пристроїв поступово зменшується з кожним роком, – повідомляє ProstoMob.

Якщо користувача задовольняють базові можливості мобільного пристрою, такі як дзвінки та SMS, то вибір смартфону не матиме для нього значення. Проте, якщо він прагне відправляти фотографії, відео або музику, то виникає проблема, оскільки для взаємодії з iTunes необхідний персональний комп'ютер.

Крім того, App Store поступається Google Play за кількістю безкоштовних додатків. Після покупки вже дорогого iPhone користувачам доводиться платити «зверху» за додатки, книги, фільми та музичні композиції, коли власники Android-пристроїв можуть завантажувати контент з торрентів та інших джерел безкоштовно. Крім того, вони мають можливість встановлювати додатки з будь-яких джерел, а не тільки з офіційного магазину.

Мобільні пристрої від Apple не підтримують microSD. У той час, як версії зі 64 ГБ та 256 ГБ пам'яті пропонуються з великим розривом у ціні. Так, карту пам'яті в 256 ГБ можна придбати вдвічі дешевше. Декілька років тому за модель з 64 ГБ пам'яті доводилося заплатити на 200 USD більше, ніж за версію з 16 ГБ.

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