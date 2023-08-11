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Денис Маслов пропонує уточнити закон про відбір суддів КСУ Дорадчою групою

Пропоновані зміни стосуються повноважень з’їзду суддів України.

Опубліковано закон про внесення змін до Сімейного та Цивільного кодексу щодо захисту прав дітей на нерухомість

Закон щодо забезпечення захисту права власності та інших речових прав на нерухоме майно, що належать дітям та підопічним особам набуде чинності у жовтні.

Політичні партії зможуть розміщувати кошти на депозитному рахунку з метою отримання пасивного доходу: Верховна Рада схвалила законопроект

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект про право політичних партій розміщувати кошти на депозитному рахунку з метою отримання пасивного доходу у вигляді процентів.

Верховна Рада схвалила законопроект про створення Служби дисциплінарних інспекторів за участі міжнародників: коли почнуть розглядати скарги на суддів

Фінансувати роботу Служби дисциплінарних інспекторів та секретаріат Вищої ради правосуддя зможуть іноземні уряди: парламент схвалив законопроект за основу.

Верховна Рада схвалила зміни щодо строків досудового розслідування, аби запобігти закриттю кримінальних проваджень під час війни через сплив строків

Парламент ухвалив за основу нагальні зміни до КПК щодо обчислення строків досудового розслідування, оскільки строки досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру, які становлять щодо тяжких злочинів 18 місяців, будуть спливати вже у серпні-вересні 2023 року

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Чи є сенс купувати новий іPhone у 2023 році: подробиці

09:05, 11 серпня 2023
Назвали вагомі «мінуси» іPhone, які не покращуються.
Чи є сенс купувати новий іPhone у 2023 році: подробиці
Джерело фото: iLounge
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Кожна нова ітерація лінійки iPhone виявляється більш дорогою в порівнянні зі своєю попередницею. При цьому технологічне переважання північноамериканського гіганта Apple над конкуруючими виробниками мобільних пристроїв поступово зменшується з кожним роком, – повідомляє ProstoMob.

Якщо користувача задовольняють базові можливості мобільного пристрою, такі як дзвінки та SMS, то вибір смартфону не матиме для нього значення. Проте, якщо він прагне відправляти фотографії, відео або музику, то виникає проблема, оскільки для взаємодії з iTunes необхідний персональний комп'ютер.

Крім того, App Store поступається Google Play за кількістю безкоштовних додатків. Після покупки вже дорогого iPhone користувачам доводиться платити «зверху» за додатки, книги, фільми та музичні композиції, коли власники Android-пристроїв можуть завантажувати контент з торрентів та інших джерел безкоштовно. Крім того, вони мають можливість встановлювати додатки з будь-яких джерел, а не тільки з офіційного магазину.

Мобільні пристрої від Apple не підтримують microSD. У той час, як версії зі 64 ГБ та 256 ГБ пам'яті пропонуються з великим розривом у ціні. Так, карту пам'яті в 256 ГБ можна придбати вдвічі дешевше. Декілька років тому за модель з 64 ГБ пам'яті доводилося заплатити на 200 USD більше, ніж за версію з 16 ГБ.

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