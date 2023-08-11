Есть ли смысл покупать новый іРһопе в 2023 году: подробности

Назвали весомые «минусы» іРһопе, которые не улучшаются.

Источник фото: iLounge

Каждая новая итерация линейки iPhone оказывается более дорогой по сравнению со своей предшественницей. При этом технологическое превосходство североамериканского гиганта Apple над конкурирующими производителями мобильных устройств постепенно уменьшается с каждым годом, – сообщает ProstoMob.

Если пользователя удовлетворяют базовые возможности мобильного устройства, такие как звонки и SMS, то выбор смартфона не будет иметь для него значения. Однако, если он хочет отправлять фотографии, видео или музыку, то возникает проблема, поскольку для взаимодействия с iTunes необходим персональный компьютер.

Кроме того, App Store уступает Google Play по количеству бесплатных приложений. После покупки уже дорогостоящего iPhone пользователям приходится платить "сверху" за приложения, книги, фильмы и музыкальные композиции, когда владельцы Android-устройств могут скачивать контент с торрентов и других источников бесплатно. Кроме того, они имеют возможность устанавливать приложения из любых источников, а не только из официального магазина.

Мобильные устройства от Apple не поддерживают microSD. В то время, как версии с 64 ГБ и 256 ГБ памяти предлагаются с большим разрывом в цене. Так, карту памяти в 256 ГБ можно приобрести вдвое дешевле. Несколько лет назад за модель с 64 ГБ памяти приходилось заплатить на 200 USD больше, чем за версию с 16 ГБ.

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