Под Киевом переселенцам предлагают бесплатное жилье

Благотворительный фонд пытается оказать помощь переселенцам, которые пострадали из-за вооруженной агрессии рф.

Источник фото: Бучанский городской совет

Переселенцы, которые нашли приют в Киевской области, могут получить временное жилье, – сообщает Бучанский городской совет.

Благотворительный фонд «К Украине с Любовью» начал инициативу, направленную на предоставление возможности внутренне перемещенным лицам и пострадавшим от вооруженной агрессии РФ, проживающих в пределах Бучанского района, подать заявки для получения временного жилья.

Пострадавшим от войны предлагается:

135 квартир в Софиевской Борщаговке. Приоритет предоставляется работающим лицам, или тем, кто трудоустроится.

330 квартир в с. Тарасовка Фастовского района. Приоритет предоставляется членам семей погибших, инвалидам войны, пострадавшим от войны, ВПЛ.

Одиноким пожилым ВПЛ предоставляется жилье в Колонщине (Макаровская ТГ).

Для того чтобы воспользоваться возможностью получения жилья, необходимо отправить заявку, в которой указать данные каждого члена семьи, включая возраст, род деятельности и социальный статус. Также важно предоставить информацию о доходе семьи.

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