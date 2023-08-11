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Під Києвом переселенцям пропонують безкоштовне житло

08:06, 11 серпня 2023
Благодійний фонд намагається надати допомогу переселенцям, які постраждали через збройну агресію рф.
Під Києвом переселенцям пропонують безкоштовне житло
Джерело фото: Бучанська міська рада
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Переселенці, які знайшли прихисток в Київській області, можуть отримати тимчасове житло, – повідомляє Бучанська міська рада.

Благодійний фонд «До України з Любов’ю» розпочав ініціативу, спрямовану на надання можливості внутрішньо переміщеним особам та постраждалим від збройної агресії рф, які проживають у межах Бучанського району, подати заявки для отримання тимчасового житла.

Постраждалим від війни пропонується:

  • 135 квартир у Софіївській Борщагівці. Пріоритет надається працюючим особам, або тим, хто працевлаштується.
  • 330 квартир у с. Тарасівка Фастівського району. Пріоритет надається членам сімей загиблих, інвалідам війни, постраждалим від війни, ВПО.
  • Самотнім літнім ВПО надається житло у Колонщині (Макарівська ТГ).

Для того щоб скористатися можливістю отримання житла, необхідно надіслати заявку, в якій вказати дані кожного члена сім'ї, включаючи вік, рід діяльності та соціальний статус. Також важливо надати інформацію про дохід сім'ї.

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