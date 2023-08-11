На Миколаївщині сталася ДТП за участі швидкої: є загиблі

Внаслідок зіткнення легковика та швидкої загинули обидва водії та пасажир.

Джерело фото: Telegram / Сергій Шайхет

В Миколаївській області сталася ДТП за участі легковика та швидкої медичної допомоги. Внаслідок зіткнення загинули обидва водії та ще один медпрацівник зі спецавтомобіля, – повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет в Telegram.

Неподалік села Михайлівка Новоодеської громади сталася моторошна ДТП за участі автомобілів Volkswagen Jetta та автомобіля швидкої медичної допомоги Peugeot Partner на автодорозі Н-24 «Благовіщенське-Миколаїв».

На місці трагедії працювали слідчі та рятувальники.

Поліцейські встановлюють обставини та причини зіткнення.

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