Резніков обговорив з міністрами оборони Данії та Канади зміцнення бойових можливостей ЗСУ

За словами Олексія Резнікова, спільно з партнерами Україна виграє війну з рф.

Джерело фото: ArmyInform

Сьогодні, 10 серпня, Міністр оборони України Олексій Резніков провів важливу розмову з колегами з Данії Якобом Еллеманн-Йенсеном та Канади Біллом Блером. Про це повідомив глава оборонного відомства України у Twitter.

Олексій Резніков наголосив на тому, що розмова була конструктивною та насиченою обговоренням питань співпраці. Він висловив вдячність Данії за підтримку та внесок у зміцнення бойових можливостей Сухопутних військ України.

Під час зустрічі також було обговорено ідею «Повітряної коаліції» і досягнуто домовленостей щодо подальших спільних кроків у сфері авіації. Також, міністри обговорили можливість створення «військово-морської коаліції», що, як зазначив Резніков, є важливим аспектом у боротьбі з російською агресією.

Глава Міністерства оборони України підкреслив, що спільно з партнерами з Данії Україна зможе протистояти викликам і перемогти у війні.

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