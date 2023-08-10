Зеленський зустрівся з представником Вселенського Патріархату: основні теми зустрічі

Зеленський з митрополитом Еммануїлом обговорив повернення дітей, незаконно депортованих із України та формулу миру.

Джерело фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представником Вселенського патріарха Варфоломія, митрополитом Халкідонським Еммануїлом. Сторони обговорили повернення українських дітей, яких було депортовано у росію та ряд інших питань, – повідомляє Офіс Президента.

За словами Президента, візит митрополита Еммануїла в Україну є важливим сигналом підтримки з боку Вселенського Патріархату.

«Сьогодні під час розмови ми приділили увагу духовній незалежності нашої країни. Обговорили українську формулу миру, а також питання повернення незаконно депортованих з України дітей», – сказав Зеленський.

Митрополит у ході переговорів заявив, що Україна може бути впевнена в підтримці Вселенського Патріархату.

«Ми дуже сильно підтримуємо вас у цей важкий момент. Ви можете бути впевнені в нашій підтримці та в усьому, що ми можемо зробити від імені Вселенського Патріархату», – зазначив він.

Під час розмови було приділено увагу духовній незалежності України, обговоренню Української формули миру, а також питанню повернення дітей, незаконно депортованих із України.

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