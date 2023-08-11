Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Денис Маслов пропонує уточнити закон про відбір суддів КСУ Дорадчою групою

Пропоновані зміни стосуються повноважень з’їзду суддів України.

Опубліковано закон про внесення змін до Сімейного та Цивільного кодексу щодо захисту прав дітей на нерухомість

Закон щодо забезпечення захисту права власності та інших речових прав на нерухоме майно, що належать дітям та підопічним особам набуде чинності у жовтні.

Політичні партії зможуть розміщувати кошти на депозитному рахунку з метою отримання пасивного доходу: Верховна Рада схвалила законопроект

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект про право політичних партій розміщувати кошти на депозитному рахунку з метою отримання пасивного доходу у вигляді процентів.

Верховна Рада схвалила законопроект про створення Служби дисциплінарних інспекторів за участі міжнародників: коли почнуть розглядати скарги на суддів

Фінансувати роботу Служби дисциплінарних інспекторів та секретаріат Вищої ради правосуддя зможуть іноземні уряди: парламент схвалив законопроект за основу.

Верховна Рада схвалила зміни щодо строків досудового розслідування, аби запобігти закриттю кримінальних проваджень під час війни через сплив строків

Парламент ухвалив за основу нагальні зміни до КПК щодо обчислення строків досудового розслідування, оскільки строки досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру, які становлять щодо тяжких злочинів 18 місяців, будуть спливати вже у серпні-вересні 2023 року

  1. Публікації
  2. / В Україні

Українці зможуть захистити право власності у метавсесвіті, – Михайло Федоров про зміни до закону

08:34, 11 серпня 2023
Очільник Мінцифри Михайло Федоров прокоментував ухвалені парламентом закони: українці зможуть захистити право власності на землю в метавсесвіті або інші віртуальні активи в різних проєктах метавсесвіту.
Українці зможуть захистити право власності у метавсесвіті, – Михайло Федоров про зміни до закону
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 10 серпня Верховна Рада ухвалила зміни до Цивільного кодексу, і тепер у ньому з’явиться нове поняття – цифрова річ (законопроект 6447). Також парламент ухвалив закон про цифровий контент та цифрові послуги (законопроект 6576).

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров прокоментував  тепер це означає, що українці зможуть захищати права у метавсесвіті.

«Рада ухвалила два закони про цифрові речі та послуги в Україні  що зміниться.

Цифрові речі — це віртуальні активи та контент, які наявні виключно в цифровому просторі. Вони мають цінність і можуть передаватися від однієї людини до іншої. До сьогодні в Україні не було механізмів, які б законодавчо регулювали цей ринок.

Відтепер ситуація зміниться. Українці зможуть укладати угоди із цифровими речами та бути захищеними на правовому рівні. Наприклад, матимуть змогу захистити право власності на землю в метавсесвіті або інші віртуальні активи в різних проєктах метавсесвіту.

Відповідні законопроєкти № 6447 та № 6576 Парламент підтримав у другому читанні. Перший  вводить термін «цифрова річ». Другий  описує особливості обігу цифрового контенту як різновиду цифрової речі та особливості надання цифрових послуг.

Це сприятиме розвитку цифрової економіки та залученню додаткових коштів у державу, які можна спрямувати на підтримку Сил оборони. Адже часто віртуальний актив починає приносити реальний дохід.

Продовжуємо будувати цифрову економіку разом»,  зазначив Михайло Федоров.

Нагадаємо, на думку експертів ГЮУ Верховної Ради, запровадження у ЦК поряд з поняттям «реч» такої категорії, як «цифрові речі» є некоректним, оскільки не враховує концептуальних засад системи поділу об'єктів цивільних прав та не дозволяє визначити місце цифрових речей у цій системі.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Скочок
    Тетяна Скочок
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олена Васильків
    Олена Васильків
    суддя Київського районного суду м. Одеси