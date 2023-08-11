Українці зможуть захистити право власності у метавсесвіті, – Михайло Федоров про зміни до закону

Очільник Мінцифри Михайло Федоров прокоментував ухвалені парламентом закони: українці зможуть захистити право власності на землю в метавсесвіті або інші віртуальні активи в різних проєктах метавсесвіту.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 10 серпня Верховна Рада ухвалила зміни до Цивільного кодексу, і тепер у ньому з’явиться нове поняття – цифрова річ (законопроект 6447). Також парламент ухвалив закон про цифровий контент та цифрові послуги (законопроект 6576).

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров прокоментував – тепер це означає, що українці зможуть захищати права у метавсесвіті.

«Рада ухвалила два закони про цифрові речі та послуги в Україні – що зміниться.

Цифрові речі — це віртуальні активи та контент, які наявні виключно в цифровому просторі. Вони мають цінність і можуть передаватися від однієї людини до іншої. До сьогодні в Україні не було механізмів, які б законодавчо регулювали цей ринок.

Відтепер ситуація зміниться. Українці зможуть укладати угоди із цифровими речами та бути захищеними на правовому рівні. Наприклад, матимуть змогу захистити право власності на землю в метавсесвіті або інші віртуальні активи в різних проєктах метавсесвіту.

Відповідні законопроєкти № 6447 та № 6576 Парламент підтримав у другому читанні. Перший – вводить термін «цифрова річ». Другий – описує особливості обігу цифрового контенту як різновиду цифрової речі та особливості надання цифрових послуг.

Це сприятиме розвитку цифрової економіки та залученню додаткових коштів у державу, які можна спрямувати на підтримку Сил оборони. Адже часто віртуальний актив починає приносити реальний дохід.

Продовжуємо будувати цифрову економіку разом», – зазначив Михайло Федоров.

Нагадаємо, на думку експертів ГЮУ Верховної Ради, запровадження у ЦК поряд з поняттям «реч» такої категорії, як «цифрові речі» є некоректним, оскільки не враховує концептуальних засад системи поділу об'єктів цивільних прав та не дозволяє визначити місце цифрових речей у цій системі.

Автор: Наталя Мамченко

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