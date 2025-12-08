НАДС оприлюднило рекомендації з відповідального використання ШІ у сфері управління персоналом

У НАДС підкреслили, що документ допомагає зрозуміти, як інтегрувати штучний інтелект у кадрові процеси та робити це безпечно.

Національне агентство України з питань державної служби разом із Мінцифрою та експертами приватного сектору підготували практичні рекомендації для HR-фахівців публічної служби. Документ допомагає зрозуміти, як інтегрувати штучний інтелект у кадрові процеси та робити це безпечно.

«ШІ відкриває нові можливості для служб управління персоналом. Технології дозволяють швидше аналізувати ринок праці. Вони спрощують підготовку зрозумілих описів вакансій. Допомагають оперативно обробляти великий обсяг резюме. Підсилюють аналітику та оптимізують робочі процеси», - заявили у НАДС.

У рекомендаціях подано окремі підходи для державного та приватного секторів. Наведено практичні кейси Digital People Hub. Зокрема, використання Slack-бота для створення вакансій та 3D-аватара для адаптації нових працівників. Додано готові промпти та перелік корисних інструментів.

У НАДС додали, що великий акцент зроблено на безпеці. Рекомендації пояснюють, як уникати витоку персональних даних, попереджати помилки у документах, запобігати упередженню під час добору кандидатів. Подано правила кібергігієни та юридичні вимоги до використання ШІ.

«Штучний інтелект не замінює фахівця з персоналу. Але він дозволяє зосередитися на стратегічних HR-завданнях. Зокрема, на розвитку кадрової спроможності органів влади та покращенні якості управління персоналом», - підкреслили у НАДС.

