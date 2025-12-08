НАГС опубликовало рекомендации по ответственному использованию ИИ в сфере управления персоналом

В НАГС подчеркнули, что документ помогает понять, как интегрировать искусственный интеллект в кадровые процессы и делать это безопасно.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы вместе с Минцифрой и экспертами частного сектора подготовили практические рекомендации для HR-специалистов публичной службы. Документ помогает понять, как интегрировать искусственный интеллект в кадровые процессы и делать это безопасно.

«ИИ открывает новые возможности для служб управления персоналом. Технологии позволяют быстрее анализировать рынок труда. Они упрощают подготовку понятных описаний вакансий. Помогают оперативно обрабатывать большой объем резюме. Усиливают аналитику и оптимизируют рабочие процессы», — заявили в НАГС.

В рекомендациях представлены отдельные подходы для государственного и частного секторов. Приведены практические кейсы Digital People Hub, в частности использование Slack-бота для создания вакансий и 3D-аватара для адаптации новых сотрудников. Добавлены готовые промпты и перечень полезных инструментов.

В НАГС добавили, что большой акцент сделан на безопасности. Рекомендации объясняют, как избегать утечки персональных данных, предотвращать ошибки в документах, предупреждать предвзятость при подборе кандидатов. Представлены правила кибергигиены и юридические требования к использованию ИИ.

«Искусственный интеллект не заменяет специалиста по персоналу. Но он позволяет сосредоточиться на стратегических HR-задачах. В частности, на развитии кадровой способности органов власти и улучшении качества управления персоналом», — подчеркнули в НАГС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.