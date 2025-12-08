  1. В Україні

Міноборони запускає систему «Чекін мобілізованого» та трекінг шляху військовозобов’язаних

18:20, 8 грудня 2025
Нова ініціатива дозволить відслідковувати переміщення мобілізованих та фіксувати дії на кожному етапі шляху.
Міноборони запускає систему «Чекін мобілізованого» та трекінг шляху військовозобов'язаних
Фото: DOU
Міністерство оборони впроваджує систему «Чекін мобілізованого» та трекінг шляху військовозобов’язаного на кожному кроці, повідомив керівник Головного управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий на Digital Defence Forum у Києві.

«Наступний крок – це нова ініціатива разом з департаментом мобілізації про «Чекін мобілізованого» і трекінг шляху військовозобов’язаного на кожному кроці», – заявив Берестовий.

Першим етапом програми стане електронний військово-обліковий документ у системі «Резерв+». За його словами, реєстр «Оберіг» відображатиме, хто і коли сканував QR-код документа та які дії виконувались із військовозобов’язаним, що дозволить захистити права сторін.

Наступні кроки включають електронні направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК), електронний висновок ВЛК, формування поіменного списку мобілізованих для відправки до навчального центру, передачу даних із «Оберегу» до системи «Імпульс» під час прибуття до центру та фіксацію прибуття до військової частини з трекінгом усіх дій із військовослужбовцем.

«Це також дозволить фіксувати аномалії із самовільним залишенням частини, щоб мати інструменти і підхід, заснований на даних, для попередження або унеможливлення таких випадків», – додав Берестовий.

