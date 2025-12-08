  1. В Украине

Минобороны запускает систему «Чекин мобилизованного» и трекинг пути военнообязанных

18:20, 8 декабря 2025
Новая инициатива позволит отслеживать перемещение мобилизованных и фиксировать действия на каждом этапе пути.
Министерство обороны внедряет систему «Чекин мобилизованного» и трекинг пути военнообязанного на каждом шагу, сообщил руководитель Главного управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой на Digital Defence Forum в Киеве.

«Следующий шаг — это новая инициатива совместно с департаментом мобилизации о «Чекине мобилизованного» и трекинге пути военнообязанного на каждом шагу», — заявил Берестовой.

Первым этапом программы станет электронный военно-учетный документ в системе «Резерв+». По его словам, реестр «Оберег» будет отображать, кто и когда сканировал QR-код документа и какие действия выполнялись с военнообязанным, что позволит защитить права сторон.

Следующие шаги включают электронные направления на военно-врачебную комиссию (ВВК), электронное заключение ВВК, формирование поименного списка мобилизованных для отправки в учебный центр, передачу данных из «Оберега» в систему «Импульс» при прибытии в центр и фиксацию прибытия в воинскую часть с трекингом всех действий с военнослужащим.

«Это также позволит фиксировать аномалии с самовольным оставлением части, чтобы иметь инструменты и подход, основанный на данных, для предупреждения или предотвращения таких случаев», – добавил Берестовой.

