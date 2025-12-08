10 кандидатів рекомендовано для призначення на посади суддів Закарпатського апеляційного суду — ВККС

За результатами конкурсу, оголошеного ВККС 14 вересня 2023 року, 10 переможців отримали рекомендації.

У засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів, що відбулося 8 грудня, надано рекомендації для призначення на посади суддів Закарпатського апеляційного суду. Про це повідомила ВККС.

За результатами конкурсу, оголошеного Комісією 14 вересня 2023 року, 10 переможців отримали рекомендації, а саме:

Гарасимків Лілія Іванівна;

Дубчак Наталія Сергіївна;

Кость Віталій Володимирович;

Котубей Іван Іванович;

Малюк Віталій Мирославович;

Маргитич Оксана Іванівна;

Мушак Катерина Михайлівна;

Рубля Олександр Сергійович;

Сова Вікторія Валеріївна;

Шевчук Василь Володимирович.

