10 кандидатів рекомендовано для призначення на посади суддів Закарпатського апеляційного суду — ВККС
18:02, 8 грудня 2025
За результатами конкурсу, оголошеного ВККС 14 вересня 2023 року, 10 переможців отримали рекомендації.
У засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів, що відбулося 8 грудня, надано рекомендації для призначення на посади суддів Закарпатського апеляційного суду. Про це повідомила ВККС.
За результатами конкурсу, оголошеного Комісією 14 вересня 2023 року, 10 переможців отримали рекомендації, а саме:
Гарасимків Лілія Іванівна;
Дубчак Наталія Сергіївна;
Кость Віталій Володимирович;
Котубей Іван Іванович;
Малюк Віталій Мирославович;
Маргитич Оксана Іванівна;
Мушак Катерина Михайлівна;
Рубля Олександр Сергійович;
Сова Вікторія Валеріївна;
Шевчук Василь Володимирович.
